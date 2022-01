Micol Azzurro: ”Vi aspetto su Twitch insieme alla Gialappa’s Band: sarà un Sanremo all’insegna dell’ironia”

Che Sanremo sarebbe senza Gialappa’s Band? Lo sa bene la showgirl e attrice Micol Azzurro che a partire dal primo febbraio commenterà insieme a loro, in diretta sulla piattaforma streaming Twitch, il 72esimo Festival di Sanremo.

Dopo il grande successo degli Europei di calcio di quest’estate, ci aspettano infatti cinque serate speciali dedicate al controcanto della kermesse canora piu amata in Italia dal titolo ”Twitch Dire Sanremo”. Una nuova avventura professionale per Micol che gestirà e modererà i migliaia di messaggi della chat di Twitch.

Micol, come nasce il tuo coinvolgimento in “Twitch Dire Sanremo”?

Essendo già partner di Twitch e avendo un canale mio, parlare con la chat e gestire il sentiment della community è qualcosa a cui sono abituata. Da qui lo spunto della collaborazione con il gruppo della Gialappa’s che appena mi ha proposto di partecipare a questo progetto su Twitch sin dall’europeo mi ha trovato subito entusiasta. Gli ottimi risultati avuti quest’estate non potevano non trovare continuità e l’occasione di Sanremo credo sia perfetta. In più, in questo caso, si parlerà di musica, che è il mio pane, quindi sono doppiamente felice.

Com’è lavorare con la Gialappa’s?

Loro sono un marchio sinonimo di genialità ed ironia. Per me ogni puntata è un’iniezione di divertimento.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Aspettatevi musica, professionisti del mondo delle sette note ma, sopratutto, risate: quelle sempre e sopra ad ogni cosa.

Una canzone sanremese che porti nel cuore?

Tante canzoni porto nel cuore di Sanremo. Questa è la magia di quel Festival: anche le canzoni che sono state lanciate lì, prima che nascessi, fanno parte della mia cultura musicale e della mia emotività. Sanremo non è una cornice per una canzone ma una consacrazione.

Non solo Sanremo. Presto inizierai anche una nuova avventura sulla piattaforma HIBE con “Renovation Beauty”…

Sì, anche questa è una novità che non vedo l’ora che parta. HIBE sarà una nuova piattaforma di intrattenimento che farà molto parlare di sé. Potete già seguire il profilo Instagram dove verrete aggiornati sulla partenza dei programmi. La mia sarà una trasmissione che parlerà del cambiamento interno che cerca di urlare fuori dal corpo la voglia di sentirsi “rinnovati”. Credo che nessun lavoro capiti mai a caso. Questa trasmissione ha segnato anche per me un passaggio importante personale, così come mi hanno toccato alcune trasformazioni dei partecipanti. Cambiare è crescere. Essere testimoni del cambiamento altrui è come portarlo per mano in un nuovo “se stesso” ed è emozionante, quasi catartico. Almeno per me lo è stato.

Cosa ti auguri per questo 2022 appena iniziato?

Mi auguro che questo 2022 continui a regalarmi gioie come già sta facendo. È un anno particolare per me: è un nuovo inizio e gli inizi, si sa, regalano sempre quel pizzico di adrenalina che fa bene al corpo e al cuore.