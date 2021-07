Michele Romano: “La mia ricetta per creare progetti televisivi interessanti”

Un vulcano pieno di idee. E’ questo e tanto altro Michele Romano, produttore al timone della SevenMore, casa di produzione dietro al successo di “Buongiorno Estate”, il nuovo programma estivo del sabato mattina di Rai2 condotto da Livio Beshir (LEGGI ANCHE: Rai2, al via dal 26 giugno “Buongiorno Estate” prodotto dalla Seven More).

Sogni e nuovi progetti: ecco cosa ha raccontato a Zoom Magazine Michele Romano.

Michele, a quale progetto ti stai dedicando attualmente?

In questo periodo sono impegnato con la produzione di “Buongiorno Estate“, in onda su Rai2, ogni sabato mattina, alle ore 9:35. Un programma in cui credo tanto e che mi sta dando grandi soddisfazioni.

Quali sono le tappe del tuo percorso professionale di cui vai maggiormente fiero?

Essendo ancora giovane, credo che il mio percorso debba ancora iniziare. Anche se mi sono occupato di molti progetti importanti, credo di essere ancora all’inizio di un lunghissimo tragitto.

Quali sono, secondo te, le caratteristiche che ti hanno portato ad essere il professionista che sei oggi?

Nella vita c’è bisogno di coraggio, umiltà e sincerità. Ma non solo: anche tanto studio, formazione e grandi sacrifici, specialmente per un giovane come me che viene dalla periferia ed è cresciuto seguendo sani valori.

A chi senti di dover dire “grazie”?

Un ringraziamento lo devo a tutte le persone che coinvolgo in ogni progetto, dal conduttore agli autori e al regista e a tutta la squadra operativa. Siamo veramente in tanti! Li ringrazio davvero dal profondo del mio cuore.

Nei momenti più complicati, dove hai trovato la forza per andare avanti?

La mia forza viene da dentro di me, dalla consapevolezza di essere in grado di fare grandi cose! Dopo le delusioni non bisogna abbattersi ma rialzarsi sempre. Ognuno di noi sa che può farcela, usando l’intelligenza e raggirando i propri limiti. Essere folli e osare sempre! Questa è la ricetta giusta per riuscire a creare progetti televisivi.

Progetti per il futuro?

Ne ho tantissimi. Presto ne sentirete parlare!