Michele Iuliano – l’indiscusso “Re” della pizza a NYC con i suoi 5 ristoranti “Pizza By Luzzo’s” e dopo il grande successo dall’apertura di ulteriori 2 ristoranti con un unico piatto principale gli gnocchi di “Gnoccheria By Luzzo’s” nell’east village e “Gnoccheria Wall-Street” nel cuore della finanza made in USA – riparte dopo l’emergenza Covid-19 con l’apertura di “Ampia Rooftop & Restaurant” una sorta di giardino botanico su un tetto di Wall-Street circondato dai grattacieli dei principali player finanziari del mondo.

“Il progetto di apertura di “Ampia Roof-Top a Wall Street” inizia qualche anno fa, poi in seguito alla pandemia abbiamo trasformato il progetto iniziale in un progetto sicuro contro il Covid-19 con le Greenhouse, molti ambienti spaziosi e verdi e distanza sociale ecc. Una sorta di giardino botanico sul tetto di un palazzo nel cuore di Wall-Street, avvolti dai grattacieli della finanza globale” racconta Iuliano, che aggiunge: “Il periodo del lockdown l’ho passato studiando il nuovo progetto per Ampia e alle soluzioni per portarlo a termine, abbiamo lavorato duro ma adesso stiamo raccogliendo i frutti, i newyorkesi sono entusiasti e anche i media locali e nazioni hanno parlato ampiamente di noi e della nostra iniziativa. La situazione a NYC è in continua evoluzione, attualmente siamo alla fase 4 ma posso dire che comunque è una situazione difficilissima da sostenere un po’ in tutte le categorie, non c’è una vera e propria riapertura e tutto molto limitato dalla ristorazione agli uffici al resto. Inoltre a NYC mancano molti residenti poiché sono andati in alcuni stati del sud quando le cose qui andavano molto peggio, adesso che i numeri su NYC sono in forte calo non possono più rientrare e sono tutti bloccati in stati come la California o in Florida dove le cose vanno molto peggio di qui“.

Ma il difficile periodo che stiamo vivendo tutti non ha scoraggiato Michele Iuliano: “Io personalmente dopo tutto quello che è successo a causa del Covid-19 vedo un futuro molto interessante perché sono e rimango una persona con una gande volontà lavorativa, ma qui a NYC nonostante siano abituati ad avvenimenti non proprio facili da sopportare, tra la gente c’è molto pessimismo per cui cerco di far capire alle persone che bisogna credere al futuro ed essere sempre positivi. Purtroppo si è diffusa in maniera forte l’idea della possibilità di una seconda ondata e questo non giova agli investimenti e alla fiducia verso il futuro in generale. La gestione politica qui negli USA, personalmente penso che cercano e fanno quello che possono visto il momento di grande emergenza. In Europa e soprattutto in Italia – conclude Iuliano – vedo che le cose non vanno proprio come dovrebbero, rispetto agli Stati Uniti che hanno gestito molto meglio il fattore del rischio disoccupazione non dimenticandosi di nessun settore, qui i soldi sono arrivati sul serio sia per i dipendenti che per le aziende, il Governo ti sostiene per non licenziare nessuno e mantenere i dipendenti al proprio posto fin quando la situazione non migliorerà. Inoltre anche sul fronte affitti (che qui sono altissimi soprattutto a NYC) ci sono state agevolazioni diverse all’Italia e devo dire anche da parte degli stessi proprietari che hanno avuto un’apertura diversa rispetto al problema“.