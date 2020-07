“Stars”: Michael Lukes pubblica il videoclip del suo nuovo brano

Da oggi è disponibile su YouTube “Stars“, il nuovo videoclip del cantautore italo-british Michael Lukes, uno dei brani più introspettivi dell’album “I am“.

Come evidenzia lo stesso artista “credo molto alla forza dell’universo e al fatto che ognuno di noi vi appartenga senza alcuna differenza. In Stars ho voluto rappresentare proprio questo concetto: l’uguaglianza delle persone. Ognuno di noi, poi, quando comprende di farne parte, può essere ciò che vuole e, soprattutto, può essere felice”.

“Stars” è un brano in continua crescita che ‘esplode’ nel ritornello in cui Michael Lukes sembra quasi volere gridare al mondo intero il proprio credo nelle stelle. “Già all’inizio del video questo tema si può avvertire – racconta Michael – con le scritte ‘We are the Universe, we are all equal, we are one, we are all stars’. Poi ho anche pensato al periodo che abbiamo attraversato in questi mesi difficili e surreali legati alla pandemia. Che cosa abbiamo capito? Oltre a farci riflettere sugli aspetti importanti della vita, questo avvenimento ha annullato, se mai ce ne fossero state, le diversità tra persone. Ci siamo trovati tutti sullo stesso piano e il video vuole andare proprio in questa direzione: siamo uguali, lo siamo sempre stati, continueremo ad esserlo“.

18 interpreti provenienti da diverse Nazioni, 2 città per la registrazione del videoclip: in questi numeri, “Stars” racconta anche l’importanza e la bellezza della contaminazione tra persone, idee e culture.

“Stars” è stato diretto da Angelice B. Ganti con la collaborazione di Silvia Casanova e Simone Colombo.

Bio

Michael Lukes è un cantautore indipendente pop/folk nato in Inghilterra che vive tra Roma e Londra. Nel 2017 intraprende la carriera solista pubblicando una versione rivisitata di ‘The Sound of Silence’ e si esibisce in diversi festival musicali. Il 24 maggio 2019 ha pubblicato il suo EP di debutto intitolato “I AM”, ispirato dal suo background multiculturale e dalle sue esperienze.

Dopo l’uscita dell’EP ha iniziato un tour nel Regno Unito chiamato “I AM TOUR” con oltre 15 date principalmente a Londra. A causa dell’emergenza Covid-19 il tour è stato sospeso ma riprenderà con nuove date, si spera alla fine di quest’estate.

In questo momento sta lavorando a nuove canzoni che usciranno alla fine dell’anno e che vedranno un’evoluzione del suo sound nell’Indie pop folk.

Guarda “Stars” di Michael Lukes: