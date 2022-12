“Mi casa es tu casa”, ascolti in crescita per la terza puntata del programma di Cristiano Malgioglio

Ascolti in netta crescita per la terza puntata di “Mi casa es tu casa”, il programma di Rai2 che ha segnato il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio.

Il terzo appuntamento con il format, che ha potuto contare su un’ospite d’onore del calibro di Mara Venier e sulla straordinaria partecipazione musicale della musa di Pedro Almodovar, la cantante Luz Casal, ha ottenuto il 4.7 di share incollando al piccolo schermo più di 800mila telespettatori. Dati Auditel decisamente soddisfacenti, considerata l’agguerrita concorrenza delle altre reti. Da segnalare, sempre sul fronte degli ascolti, la curva in costante crescita con la seconda parte del programma con share superiore al 5% e picchi oltre il 6.5%.

Cicciolina protagonista della prossima puntata

Il prossimo appuntamento con “Mi casa es tu casa” è eccezionalmente previsto per venerdì 30 dicembre alle ore 21.20 su Rai 2. Al centro della quarta puntata: Ilona Staller, conosciuta al grande pubblico come Cicciolina, che per l’occasione si racconterà nel corso di un inedito ed esclusivo incontro a casa di Cristiano Malgioglio. L’infanzia in Ungheria, l’arruolamento nei servizi segreti, il debutto nel mondo del porno nonché l’arrivo in politica che tanto fece scalpore nell’opinione pubblica: la vita di Ilona è una vita piena di aneddoti e colpi di scena.

Come consuetudine del programma, la giornata trascorsa insieme da Cristiano e Ilona sarà caratterizzata da alcune sorprese che animeranno l’incontro. Tra queste, le incursioni di Serena Grandi e di Gessica Notaro. La dimensione domestica e informale del programma permetterà ancora una volta di conoscere grandi personaggi dello spettacolo in modo unico, intimo e profondo. Il tutto arricchito da teche ricercate e tante sorprese che caratterizzano e animano l’incontro tra Cristiano e gli ospiti di ogni puntata.

“Mi casa es tu casa” è un programma nato da un’idea di Cristiano Malgioglio, Dimitri Cocciuti, Mario Paloschi ed Emanuele Giovannini, scritto con Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. Produttore esecutivo Rai: Francesca Perelli. Produttore esecutivo Ballandi: Luca Catalano. La regia è di Alessandro Tresa. “Mi casa es tu casa” è un programma in collaborazione con Ballandi.