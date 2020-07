E’ da poco uscito il singolo “Mezzo distrutto”, il brano scritto dal giovane rapper romano Bacio, impegnato da circa un anno in un’intensa attività di scrittura, ma anche attivo sul piano live con piccole esibizioni nell’ambito del panorama musicale capitolino. La sua è una profonda ricerca in musica per la sua vita e il suo futuro: lo fa per sé stesso, raccontando un’esperienza sua, ma anche come portavoce dei giovani d’oggi che non sempre trovano la voglia e il coraggio di esprimersi.

“Mezzo distrutto” è una track autobiografica dalle sonorità electro-urban che porta immediatamente a vivere in prima persona questo racconto: è ritrovarsi in all’interno di un video virtuale, dove si incontrano personaggi che interagiscono direttamente con il protagonista del brano.

Bacio è un artista da scoprire con il suo modo di comunicare e di fare musica: un giovane che vive il suo quotidiano e lo racconta senza filtri.

Il video, fortemente evocativo, è stato realizzato da Nikles, giovane talento disegnatore, con la tecnica dell’animazione grafica, con la precisa volontà di comunicare lo stato d’animo dell’artista, un giovane come tanti che vive una Roma particolare: un underground che si dibatte nell’incertezza del futuro.

Un messaggio e al tempo stesso un grido di speranza: una ricerca sofferente che spera e invoca una maggiore fiducia verso i giovani.

Dietro a un messaggio malinconico, sarcastico e disorientato c’è l’invito di un giovane a non cadere nelle trappole. In Mezzo distrutto emerge quella curiosità di trasgredire le regole che apparentemente rende forti, ma rivela come i giovani disorientati, chiedano attenzione in un momento storico in cui vengono a mancare i punti di riferimento.

Guarda “Mezzo distrutto” di Bacio: