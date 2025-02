“Me ne dà 8?”: il video virale di Federico Saliola e Rossella Ambrosini continua a far sorridere il web

Un tormentone di San Valentino che non passa mai di moda

Ogni anno, con l’arrivo di San Valentino, il video “Me ne dà 8?” torna a spopolare sui social, riconfermandosi un vero e proprio tormentone. Girato nel febbraio 2019 nella cartoleria “Il tempo delle mele” di Roma, il breve sketch ha conquistato milioni di visualizzazioni grazie alla sua ironia semplice e immediata.

Nel video, Federico Saliola, attore e autore del contenuto, entra in un negozio alla ricerca di un biglietto con la frase “sei l’unico amore della mia vita” e, con totale naturalezza, ne chiede ben otto. La reazione incredula della commessa, interpretata da Rossella Ambrosini, rende il momento ancora più esilarante, regalando una delle gag più apprezzate del web.

Un successo che si ripete ogni anno

Condiviso e ricondiviso ogni 14 febbraio, il video è la prova che per far ridere basta un’idea brillante e una messa in scena efficace, senza bisogno di eccessi o volgarità.

“Otto biglietti per otto persone diverse o per la stessa, in momenti differenti?” – si chiedono gli utenti nei commenti, lasciando spazio a interpretazioni diverse. “Chissà… a discrezione della coscienza dello spettatore!”, risponde ironicamente Federico Saliola.

I progetti futuri di Saliola e Ambrosini

Mentre il video continua a collezionare visualizzazioni, i due attori sono impegnati su nuovi progetti. Federico Saliola è attualmente sul set del film “Rebibba Mix Tape” di Lillo Pasquale Petrolo e lavora a un progetto top secret ambientato negli anni ’40, patrocinato dal Consiglio dei Ministri. Rossella Ambrosini, invece, è impegnata nelle riprese di un lungometraggio dedicato a Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco, con la regia di Matteo Vanni.

Un successo che non accenna a spegnersi: “Me ne dà 8?” rimane una delle gag più amate del web, dimostrando che certe battute non hanno scadenza!

Guarda il video: