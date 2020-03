Max Von Sydow: l’omaggio delle reti Sky

Ieri 8 marzo è scomparso, all’età di 90 anni, il grande attore svedese naturalizzato francese, Max Von Sydow. Per ricordarlo, Sky modifica la programmazione e questa sera offre, alle ore 21 su Sky Cinema Drama, il film “LA PIÙ GRANDE STORIA MAI RACCONTATA“, il kolossal hollywoodiano del 1965 diretto da George Stevens sulla vità di Gesù, interpretato da Von Sydow. Dalla strage degli innocenti alla sua nascita in una mangiatoia, dall’arrivo dei Re Magi alla fuga in Egitto, dal battesimo di Giovanni Battista alla predicazione, dai miracoli all’Ultima Cena fino alla morte e alla sua resurrezione. Un cast stellare con, tra gli altri, anche Charlton Heston, Telly Savalas, Martin Landau, Donald Pleasance e John Wayne.. Il film, che ha anche ricevuto 5 nomination agli Oscar®, sarà riproposto anche domani, 10 marzo, alle 14.05 su Sky Cinema Drama ed è disponibile anche on demand.

Domani alle 19 su Sky Arte verrà proposto, invece, “BERGMAN 100 – LA VITA, I SEGRETI, IL GENIO”, il documentario sul famoso regista svedese che ha scelto Von Sydow per 14 suoi film. Il documentario indaga, attraverso le interviste a chi ha lavorato con lui, la vita e la psiche di Bergman prendendo spunto dall’anno 1957, anno nel quale esce Il Settimo Sigillo in cui Von Sydow interpreta il cavaliere di ritorno dalle crociate e gioca la famosa partita di scacchi con la Morte.

