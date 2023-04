Massimo, il protagonista del corto, un bambino di dieci anni, osserva incuriosito la relazione tra suo fratello maggiore e una ragazza. Pian piano in lui nasce il desiderio di fare coppia con qualcuno, e non qualcuna. Massimo si affaccia nel mondo tenero, drammatico e ineffabile della sessualità. La sua identità sessuale non è quella che suo fratello si aspetterebbe. Massimo si sente talmente frustrato e afflitto dalla sua reazione che scappa di casa.

“MASSIMO“

Videomessaggio del regista e sceneggiatore Matteo Bianchi

SCHEDA

DURATA: 8’57’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: MATTEO BIANCHI

ETÀ: 27

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: MotoreAzione!

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: LAZIO

OPERA PRIMA: Sì

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: MATTEO BIANCHI

SOGGETTO: MATTEO BIANCHI

TEMATICA DEL CORTO: OMOFOBIA

CAST ARTISTICO:

Edoardo D’Antoni (Massimo) Mirko Lorusso (Fratello di Massimo) Ilenia Ginefra (Ragazza del fratello di Massimo)

CAST TECNICO:

Raffaele Grasso (1st Assistant Director) Roberto Ostuni (Director of Photography) Tommaso Marchesi (Editor) Emmanuele Luca Tonelli (Composer (original soundtrack) Hope is gone (courtesy by Moby) (Other music tracks used) Edoardo Buttinelli (Production Designer) Angela Casale (Costume Designer) Chiara Casali (Make-up a Artist) Andrea Panetta (Color Correction) Irene Grosso (Sound Designer) Marco Ciorba (Foley Artist)