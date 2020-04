nonlasciamocibullizzaredalcoronavirus: l’appello social di Marco Sentieri

In queste difficili settimane di emergenza a causa della diffusione del Coronavirus, si sono moltiplicati gli appelli per restare a casa e cercare di limitare gli spostamenti e le attività per frenare il contagio. Anche gli artisti, via social, fanno sentire la propria voce. E’ questo il caso del cantante Marco Sentieri, in gara all’ultimo Festival di Sanremo nella categoria ‘Nuove Proposte’ con “Billy Blu”, brano che tratta la tematica del bullismo e considerato da molti il vincitore morale della manifestazione.

Con un video postato sui suoi canali social (Facebook, Instagram e YouTube), Sentieri invita tutti ad attenersi alle norme di sicurezza e lancia l’hashtag # nonlasciamocibullizzaredalcoro navirus : “Molti di voi mi hanno conosciuto quest’anno al Festival di Sanremo col brano “Billy Blu” che tratta la tematica del bullismo: il testo ci ha fatto capire come un ragazzo bullizzato può sconfiggere un bullo addirittura dandogli una mano” dichiara Sentieri parlando del brano che porta la firma del compianto Giampiero Artegiani, scomparso nel febbraio 2019, autore, tra gli altri, di successi come “Perdere l’amore”.

“In questo periodo, in cui siamo costretti a stare a casa, ci sentiamo un po’ tutti bullizzati: ma il bullo è solamente nella nostra testa e nelle nostre paure, lo possiamo sconfiggere. In questo caso noi come possiamo sconfiggere il nostro bullo?” dichiara nel video Sentieri, che aggiunge: “Sicuramente rispettando le regole che ormai tutti quanto conosciamo: stiamo a casa il più possibile, usciamo solamente se strettamente necessario, laviamo spesso le mani, utilizziamo le mascherine soprattutto sui posti di lavoro e manteniamo la dovuta distanza: in questo modo pian piano ne usciremo fuori”.

“Vorrei che in tanti condivideste questo video con l’hashtag # nonlasciamocibullizzaredalcoro navirus. Se ci uniamo, insieme, vinceremo questa battaglia: non lasciamoci vincere da un bullo! ” conclude il cantante campano.

Continua intanto la scalata al successo di “Billy Blu”, uno dei pezzi più trasmessi dalle radio, tra i più gettonati nella classifica di Spotify e nelle prime posizioni anche sui digital store.

Guarda l’appello di Marco Sentieri:

