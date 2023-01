Marc, una espressiva libertà contaminata nel nuovo singolo “Baby You Need Me” feat. Macy Gray

Baby You Need Me è il nuovo singolo di Marc, brano dal forte respiro internazionale che vede la partecipazione della superstar Macy Gray. “Si tratta di un brano che simboleggia una nuova partenza. Ho finalmente trovato la mia strada!”

Marc, precedentemente noto con il nome di Mark Cucchelli, mette al servizio di un divertente uptempo una passione viscerale, rafforzata dallo studio al Liceo Musicale del Collegio Vescovile Barbarigo di Padova e al Conservatorio A. Buzzolla di Adria.

“Rispetto a quando mi presentavo come Mark Cucchelli ho subito una trasformazione e non solo musicale. Vivo ‘Baby You Need Me’ come un successo personale. Mi ha dato molta più forza e sicurezza anche per affrontare quello che si prospetterà davanti a me.”

Una delle principali caratteristiche di Marc è la propensione alla sperimentazione vocale. Un atteggiamento artistico che in passato lo ha portato a pubblicare alcuni singoli e l’album Ho seminato amore, nel quale si avverte una preparazione tecnica notevole, supportata dal talento di chi ha ben chiari gli obiettivi, che si esplicitano in una forma canzone non sempre convenzionale.

“L’esigenza di cambiare direzione è stata piuttosto graduale. Dopo ogni esibizione avvertivo il bisogno di provare situazioni diverse, per costruirmi anche in contesti diversi. Man mano che sperimentavo, capivo che il vestito che mi stava meglio non era più il crossover classico, ma un qualcosa di più attuale e frizzante.”

Baby You Need Me è un brano in cui si avverte un cambio di rotta, un pezzo che mette in risalto una divertente vocazione post estiva e adatta a ogni tipo di stagione.

“Non ho un metodo specifico per scrivere canzoni. Le idee possono nascere ovunque, non necessariamente davanti a un computer o a un foglio bianco. La struttura e la produzione sono elementi a cui penso, ma inizialmente preferisco concentrarmi sull’idea che voglio esprimere.”

La presenza di Macy Gray arricchisce il brano con quel tocco di classe di chi sa come non prendersi troppo sul serio, nonostante una carriera costellata da collaborazioni (Ariana Grande, Santana, Rick Rubin, Natalie Cole, Justin Timberlake), premi e riconoscimenti.

“Ogni tanto penso che quello che mi sta succedendo è un sogno! Ho anche capito che se questa collaborazione è iniziata significa che in un certo senso anche io sono pronto a vivere questa avventura. Sono cresciuto e ora posso vivere a pieno questa nuova canzone.”

Il brano ha un forte sapore internazionale, preludio a un progetto di stampo globale.

“Attualmente credo che la musica italiana stia avendo un grandissimo cambiamento. Esiste una forte contaminazione che crea qualcosa di nuovo. Sono molto soddisfatto della piega che sta avendo la musica italiana soprattutto per la sonorità che sta cambiando.”

Un progetto multicanale, che evoca un mood adatto a essere utilizzato come colonna sonora per storie Instagram e video TikTok.

Baby You Need Me, di cui è stata realizzata anche una versione in lingua italiana, è accompagnato da un videoclip girato al Caribe Bay di Jesolo e che vede un cameo dell’ex Miss Italia Denny Mendez e la straordinaria partecipazione di Ilenia De Sena.

“Il videoclip di Baby you need me racconta una bella storia. Abbiamo lavorato parecchio nella ricerca della location e Caribe bay è stata la scelta perfetta. Il video parla di me, che rivivo gli anni ‘90 ricercando Macy. Raffaella, la ragazza che la interpreta, è perfetta. Le immagini rappresentano leggerezza e divertimento. Il video mostra, e soprattutto ha dimostrato a me stesso, che si possono raggiungere le stesse emozioni anche con sonorità più attuali e ritmate.”