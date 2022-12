Marateale Award in Winter, tra i premiati Claudio Amendola

Cresce l’attesa per Marateale Award in Winter, versione invernale del prestigioso festival che si svolge ogni anno in estate a Maratea. Marateale – Premio Internazionale Basilicata si veste d’inverno per un’elegante serata di gala in cui verranno premiati i protagonisti più illustri del mondo del cinema, della musica, della cultura, dell’imprenditoria, dell’arte e dello spettacolo italiano.

Tra questi, spicca il nome dell’attore Claudio Amendola che riceverà un riconoscimento volto a celebrare la sua straordinaria duttilità artistica: nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha saputo misurarsi con successo sia con il registro drammatico che con quello brillante.

“Se una certa attitudine al talento era scritta nel suo dna familiare, lui è riuscito a potenziare questo dono e a trasformarlo in un vero e proprio marchio di fabbrica” commentano i padroni di casa della kermesse, Nicola Timpone, direttore artistico di Marateale e il presidente Antonella Caramia.

Marateale Award in Winter, manifestazione gemellata con Magnifica Awards – “Roma come Hollywood” diretta da Tiziana Zampieri, si svolgerà lunedì 12 dicembre a Roma presso l’hotel St. Regis.