Marateale 2025, presentata la XVII edizione: grandi ospiti e un festival sempre più diffuso tra mare e cinema

È stata presentata oggi, lunedì 9 giugno, a bordo di un Frecciarossa da Roma a Maratea, la XVII edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata, il festival che da anni unisce cinema, territorio e cultura internazionale, in programma dal 22 al 26 luglio 2025 nella suggestiva cornice del Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere.

A fare gli onori di casa durante la conferenza stampa: Nicola Timpone, direttore artistico del festival, affiancato da rappresentanti istituzionali e partner come Trenitalia-Frecciarossa, partner ufficiale dell’iniziativa per il quinto anno consecutivo.

Irene Maiorino e Rocco Papaleo: volti simbolo di Marateale 2025

Quest’anno il festival vedrà come madrina l’attrice Irene Maiorino, reduce dal successo internazionale ne L’Amica Geniale, e come padrino l’attore e regista Rocco Papaleo, protagonista del film campione d’incassi FolleMente. Con loro, attesi ospiti del calibro di Janet Yang, presidente dell’Academy di Hollywood, e volti noti del panorama italiano come Carlo Verdone, Claudia Gerini, Federico Moccia, Monica Guerritore, Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Neri Marcorè, Giovanni Esposito e tanti altri.

Un riconoscimento speciale sarà conferito ad Ali Jaber, direttore di MBC Group, il più grande network televisivo dell’area araba.

Focus su “Imma Tataranni” e ritorno de “I Cesaroni”

Grande attesa anche per il cast completo della serie Rai “Imma Tataranni”, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e il regista Francesco Amato, in un incontro moderato da Margherita Romaniello che approfondirà l’impatto culturale della fiction sul territorio lucano.

Evento speciale anche per “I Cesaroni – Il Ritorno”, con proiezione in anteprima di alcuni contenuti della nuova stagione e presenza di parte del cast.

Giovani talenti, libri, ambiente: il cuore culturale di Marateale

Confermati anche i format Green Award, Marateale in Short, Marateale in School e soprattutto Young Blood, il progetto promosso da Daniele Orazi, Gianluca Giannelli e Fabia Bettini per supportare attori, attrici e autori under 30 con incontri, masterclass e mentoring.

All’interno di Marateale in Short, spazio anche a un concorso dedicato alla ruralità, promosso dalla Rete Rurale Nazionale con la partecipazione di GAL da tutta Europa.

Il festival si estende: Marateale si fa rete

Novità del 2025 è l’ampliamento della manifestazione a tutto il territorio lucano, con proiezioni itineranti tra Latronico, Praia a Mare, Rivello e Trecchina, dove si terrà anche la sezione Marateale in Book dedicata all’editoria. Previsto anche un dj set estivo a cura di Rai Radio 2.

Cultura e mobilità: la conferma del Frecciarossa

Trenitalia, partner ufficiale del festival, sostiene ancora una volta l’iniziativa con l’offerta “Speciale Eventi”, che consente di raggiungere Maratea con sconti fino al 75% utilizzando il codice MARATEALE2025. Con 270 collegamenti al giorno e 38 corse bus, Frecciarossa e FrecciaLink garantiscono un’accessibilità diffusa e sostenibile.

Premi d’autore

Anche quest’anno, i premi consegnati ai protagonisti del festival saranno realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, storico collaboratore di Marateale.