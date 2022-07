Marateale 2022, Elodie incendia la seconda serata

È entrata nel vivo la quattordicesima edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, la manifestazione dedicata alla settima arte, e non solo, che illuminerà le serate della “perla del Tirreno” fino a domenica 31 luglio.

Dopo un pomeriggio dedicate alle masterclass a cura di Simone Giacomini, Presidente “Stardust”, e dei ragazzi della “Stardust House” dal titolo “Gli influencer: i nuovi media”, e “Come si scrive un film” a cura di Ludovica Ramboldi, la serata si è aperta con un dibattito sul ruolo dei Gal e del Flag per la promozione del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, moderato dal giornalista Gianluca Boezio, con la partecipazione di Franco Muscolino, presidente del Gal “La cittadella del sapere”, Nicola Mastromarino, presidente Flag “Coast to coast” e Daniela Ropolo, head of sustainable initiatives in Cnh industrial.

A seguire la presentazione del progetto “Young Blood” con “Alice nella città” e “We do” e l’incontro con i primi dieci giovani finalisti. Sul palco, poi, la presentazione a cura della giornalista Sky Barbarba Tarricone Hamilton del film “Io e mio fratello” alla presenza di Romolo Guerrieri, Ilaria Rossi, Luca Lucini e Greta Ferro, e del lungometraggio “Tra le onde” con l’attrice Sveva Alviti e la produttrice Simonetta Amenta.

Altro momento atteso della serata, la premiazione del cortometraggio vincitore del concorso “Marateale in short” con l’attore e regista lucano Rocco Papaleo, Paride Leporace e Paolo del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Il primo premio è andato a “Vecchio”, l’ultimo corto del regista e autore lucano Dino Lopardo.

Giulia Ragazzini, Sòfia Saidi e Savino Zaba

A Sòfia Saidi, conduttrice dello show televisivo più famoso di Dubai chiamato MBC, è andato il “Premio internazionale Basilicata – Marateale” 2022: a consegnarle il riconoscimento l’influencer Giulia Ragazzini, che proprio lo scorso anno aveva ricevuto un importante premio dal Festival.

Le due star di Bollywood, Chadda Richa e Fazal Ali, sono salite sul palco e hanno raccontato a Savino Zaba il loro lavoro in India.

Protagonista della parte finale della serata la cantante Elodie, che a settembre farà il suo esordio al cinema con il film “Ti mangio il cuore” del regista pugliese Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti alla prossima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’artista ha parlato della pellicola, assieme al produttore Nicola Giuliano. Intervistata da Savino Zaba, Elodie, per la prima volta a Maratea, ha raccontato di aver messo tutta se stessa in questa nuova avventura cinematografica , definendola “una grandissima occasione per cimentarsi in qualcosa di diverso”.