Mara Sattei: il videoclip di “Scusa”, il suo primo singolo ufficiale

È disponibile da oggi, martedì 13 aprile, il videoclip di “Scusa” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo singolo ufficiale di Mara Sattei.

Nato da un’idea di Mara Sattei, con la regia di bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro, “Scusa” è la rappresentazione di un sentimento e della sua estetica romantica. Tornare sui propri passi, dopo aver commesso un errore, ci porta ad una costante e crescente ricerca di confronto. Un dialogo fatto di timidi sguardi attraverso una porta semichiusa, o un faccia a faccia in cui la distanza fisica sembra inizialmente invalicabile.

Il videoclip è un enorme quadro vivente, la cui cornice è composta da simboli e permeata da un’atmosfera sospesa e senza tempo, che ci porta per mano tra i corridoi e le stanze di una villa seicentesca. Il sogno e la visione vengono tradotti in immagini, esplodendo sul finale in un intenso ballo che parla, coi suoi passi, di un romantico e potente corteggiamento. Un simbolo di riappacificazione, in cui le ferite si rimarginano, e l’eco assordante delle scuse piano piano si dissolve, lasciando spazio al perdono.

A proposito del brano – prodotto da tha Supreme, a testimonianza di un percorso artistico che lega ancora una volta Mara Sattei e il fratello -, l’artista afferma: “Scusa è una parola breve e concisa, ma con una risonanza enorme nella mia testa, che mi ricorda tutte quelle volte in cui ho fatto fatica a pronunciarla o scriverla, ma che ha successivamente cambiato la storia della mia vita in tanti punti. Sì, chiedere “scusa” mi ha aiutata a chiudere tanti capitoli, ma allo stesso tempo ad iniziarne tanti altri ancora più belli. Saper chiedere scusa ci rende liberi.”

Il nuovo singolo è stato anticipato dalle prime tre tracce della cantautrice, che oggi contano oltre 26 milioni di stream: “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”, veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da tha Supreme.

Mara Sattei, inoltre, è stata protagonista di alcune importanti collaborazioni che hanno collezionato circa 175 milioni di stream totali e hanno impreziosito il suo percorso artistico: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451” –, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano doppio platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e tha Supreme – e “Spigoli” – brano doppio disco di platino firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme.

La scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva, la voce intensa e comunque leggera, l’eleganza e lo sguardo rivolto sempre agli altri sono i tratti distintivi di quella che è già una delle donne più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.

Guarda “Scusa” di Mara Sattei: