Manila Nazzaro: è lei la vera rivelazione di “Temptation Island”

Il record di ascolti del programma prodotto dalla Fascino parla chiaro: anche la nuova edizione di “Temptation Island“, proposta nell’inedita veste VIP e NIP, ha fatto centro nei gusti del pubblico. Di settimana in settimana, infatti, in prima serata su Canale5, il format condotto da Filippo Bisciglia continua a crescere sul fronte dell’Auditel e, allo stesso tempo, più degli anni passati, è sempre più al centro dell’attenzione del popolo della rete sui vari social network.

Tra i concorrenti, nonostante il cast sia variegato, c’è già chi ha conquistato lo scettro di più amata dai telespettatori e dagli internauti. Stiamo parlando, naturalmente, di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, divenuta negli ultimi anni una delle conduttrici più apprezzate della TV di Stato, sull’isola di “Temptation Island” è riuscita a mettersi in mostra più che per la sua indiscutibile bellezza o per dinamiche legate alla sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, soprattutto per le sue straordinarie doti umane. Rispetto a molti altri concorrenti, sia dell’attuale che delle precedenti edizioni, Manila, per esempio, riesce a fare la differenza dimostrandosi una degna spalla per chi la circonda, sfoderando un innato carisma. Ma soprattutto alla Nazzaro va riconosciuto il fatto di essere l’autrice di un bellissimo messaggio rivolto a tutte le donne, che, di puntata in puntata, sta orgogliosamente lanciando.

Non a caso, oggi campeggia sul suo profilo Instagram firmato dal suo staff: “Non è perché noi non decidiamo di fare quello che gli uomini vogliono, si devono permettere di umiliarci. Loro non si devono mai sentire liberi di poterci umiliare. Mai“.