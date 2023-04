Quale uso facciamo del linguaggio nella vita di tutti i giorni? Molto di quello che comunichiamo in una semplice conversazione è un’espressione più o meno volontaria del nostro contesto socioculturale e dei suoi valori. Per eliminare alla radice gli innumerevoli episodi di discriminazione o aggressione verbale in maniera davvero efficace è necessario riconoscere e “neutralizzare” espressioni e stereotipi comunemente accettati, che emergono anche nelle conversazioni più banali.

VOTA

“MALEPAROLE“

SCHEDA

Durata: 7’

Data di realizzazione: 2022

Regia: Stefania Benincaso e Gabriele Vincenzo Casale

Età: 37 E 30

Genere: Ep.1, 2, 3, 6 COMMEDIA; Ep. 4, 5: DRAMMATICO

Numero episodi: 6

Produzione: Fidapa Roma Centro

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione della digital serie: Lazio, Puglia

Opera prima: NO

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: Stefania Benincaso

Soggetto: Stefania Benincaso

Blocco tematico: STEREOTIPI DI GENERE

Cast artistico:

Stefania Benincaso (dottoressa (ep.1), candidata (ep.2), attrice (ep.3), commissaria (ep.4), dattilografa (ep.5), presidente del consiglio (ep.6) Gabriele Vincenzo Casale: (uomo (ep.1), manager (ep.2), regista (ep.3), vittima (ep.4), giudice (ep.5), ministro pari opportunità (ep.6) Maria Strazioso (donna auto (ep.1), stagista(ep.2), ministra giustizia (ep.6). Marcella Cogato (vicina di casa (ep.1) ministra Salute (ep.6) Simona Ianigro (poliziotta (ep.4), ministra cultura (ep.6) Roberto Vicario (candidato (ep.2)

Cast tecnico:

Stefania Benincaso (regista) Gabriele Vincenzo Casale (regista e direttore della fotografia) Francesco Ferrara (riprese e montaggio)