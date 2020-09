Le bollicine del Garda protagoniste a Venezia 77. Con una serie di incontri, presentazioni, dibattiti e premi nei giorni scorsi l’Italian Pavillion dell’esclusivo Hotel Excelsior è diventato tappa obbligata per star italiane ed internazionali di passaggio alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. E lo spumante Maĩa Garda Doc, offerto anche ai dinner gala del St.Regis Hotel Venice, è stato così il più gettonato dai vip per brindare al ritorno della normalità, in uno dei più importanti appuntamenti internazionali post Covid.

A festeggiare la settima arte con il calice in mano sono stati, tra gli altri, Tania Cagnotto con suo marito Stefano Parolin, Lele Mora, l’influencer Ludovica Pagani, Francesco Pannofino e Frida Aasen, la supermodella norvegese famosa in tutto il mondo per aver sfilato per Victoria’s Secret.

Guarda le immagini: