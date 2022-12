Magnifica Awards “Roma come Hollywood”, al via la prima edizione: premio alla carriera a Ornella Muti

Ai nastri di partenza, la prima edizione dei Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022, festival indipendente dal sapore internazionale che celebra l’industria cinematografica e i suoi protagonisti più illustri. L’obiettivo della kermesse – ideata e prodotta da Tiziana Zampieri (anche Direttore artistico del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”) – è quello di premiare le eccellenze del Cinema, nel corso di una cerimonia che si terrà il prossimo 12 dicembre al St Regis di Roma.

L’organizzazione, intanto, comincia a svelare i primi nomi dei prestigiosi ospiti legati al mondo del cinema, del teatro e della televisione che parteciperanno a questa straordinaria notte delle stelle. A salire sul palco di uno degli eventi più attesi di questo fine 2022, Ornella Muti, uno dei volti più amati del cinema italiano e icona di bellezza internazionale, a cui sarà consegnato il Premio alla carriera.

“Sono molto orgogliosa di essere al timone dei Magnifica Awards: un ringraziamento particolare va a Marco Canino, partner strategico in questa avventura, e Nicola Timpone, patron di Marateale, splendida kermesse gemellata con i Magnifica Awards” dichiara Tiziana Zampieri, aggiungendo: “Roma come Hollywood” è il leitmotiv dell’iniziativa – la cui prima edizione è dedicata al ricordo di un grande filantropo, Amadeo Peter Giannini – che vedrà conferire prestigiosi riconoscimenti ai fuoriclasse del mondo della settima arte. Roma torna ad essere la Capitale del cinema, volgendo il suo sguardo oltreoceano per recuperare quel fascino de “la dolce vita” che ha segnato la storia della città nei decenni scorsi”.

Gemellato al progetto Magnifica Awards “Roma come Hollywood”, Marateale – Premio internazionale Basilicata, guidato dal direttore artistico Nicola Timpone e dal presidente Antonella Caramia che, per l’occasione, presenteranno una versione “in winter” della storica kermesse, consegnando un riconoscimento ai talent e agli enti che nel corso delle quattordici edizioni hanno contribuito alla riuscita e all’ascesa della manifestazione.

Ulteriori anticipazioni sui Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022 – che vede tra i partner Marco Canino, Magnifica Group, Marateale Award in Winter, Casta Diva Group, Porsche, Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Reviscience Labs – verranno annunciate nei prossimi giorni.

IMagnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022 sono patrocinati da Roma Capitale, Roma Lazio Film Commission e Consiglio Regionale del Lazio.