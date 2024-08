MagicLand, la notte di San Lorenzo si tinge di magia

La notte di San Lorenzo si tinge di magia a MagicLand, la capitale italiana del divertimento. Il Parco ha organizzato una serata indimenticabile all’insegna dell’intrattenimento e della scoperta.

Tra musica, dj set, animazione, schiuma party ed effetti speciali, MagicLand il 10 agosto si trasforma in un’oasi di divertimento. Ma l’esperienza non si ferma qui: per chi desidera immergersi nell’universo e scoprire i misteri del cosmo, il Cosmo Academy Planetarium rappresenta un’occasione imperdibile. Sotto la cupola più grande d’Europa, i visitatori potranno intraprendere un viaggio affascinante tra le stelle, grazie a immagini provenienti dai più importanti centri di ricerca del mondo. Un’importante opportunità per ammirare le meraviglie del cielo e contare le stelle cadenti.

Insomma, a MagicLand il divertimento è assicurato con tutte le attrazioni aperte fino a tardi. Dall’emozione delle montagne russe più veloci d’Italia al relax delle aree tematiche, il Parco offre per la notte di San Lorenzo un’esperienza unica per grandi e piccini.