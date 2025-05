Magic Mike Revolution sbarca a Martina Franca: danza, passione e seduzione il 10 maggio al Teatro Nuovo

Dopo il grande successo ottenuto nella capitale, lo spettacolo Magic Mike Revolution arriva a Martina Franca, in provincia di Taranto, per una serata carica di energia, sensualità e coreografie mozzafiato. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 maggio alle ore 21 al Teatro Nuovo.

Lo show, ideato e diretto dal ballerino e coreografo Daniel Mastrangeli, in arte Extremo, è ispirato al celebre film Magic Mike con Channing Tatum, ma ne propone una versione completamente nuova e originale: niente strip classico, ma una celebrazione della seduzione attraverso la danza, con esibizioni di gruppo, assoli e coreografie di coppia che mettono in scena il corteggiamento e il rispetto verso il mondo femminile.

“Vogliamo raccontare l’amore, la conquista, la galanteria. Un messaggio anche sociale: la donna, per quanto emancipata, resta una creatura da proteggere e da amare” – afferma Mastrangeli.

Uno spettacolo unico tra danza e sensualità

A comporre il cast ci sono 13 performer, tra cui artisti internazionali e nomi noti in Puglia come Raffaele Sudoso, Claudio Dinicoli e Angelo La Neve. L’esibizione promette emozioni forti per un pubblico già in trepidante attesa.

Dopo Martina Franca, il tour continuerà:

5 luglio al Teatro Nino Manfredi di Ostia – Roma

27 settembre al Teatro Martinitt di Milano

Biglietti e info

I biglietti per Magic Mike Revolution sono disponibili su Eventbrite o prenotabili al numero 393 4888791.

Per aggiornamenti sul tour e altre date: www.magicmikerevolution.com