Fattoria della Mandorla: nasce Maciotta, la nuova alternativa 100% vegetale al formaggio

Si chiama Maciotta, si presenta in 6 diversi gusti ed è la nuova alternativa 100% vegetale al formaggio prodotta da Fattoria della Mandorla, azienda pugliese che a Toritto, patria della cultivar antica e autoctona Filippo Cea, ha saputo trasformare i piccoli semi di mandorla in prodotti all’avanguardia.



Dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Dino e Isabella Latrofa, fondatori e titolari di Fattoria della Mandorla, hanno creato una filiera cortissima, innovativa e circolare attraverso il progetto di ricerca e sviluppo Almond Innovation, aiutati dai figli Gabriele e Leonardo, che, fedeli alla filosofia dei genitori, seguono i loro valori di rispetto dell’ambiente e sostenibilità. Attraverso un processo frutto di anni di ricerca del loro laboratorio interno, le mandorle vengono trasformate in prodotti che oggi sono il fulcro dell’attività aziendale e rispecchiano le nuove tendenze di mercato. Si stima infatti che i derivati a base vegetale siano ormai entrati nelle dispense di 10 milioni di famiglie italiane, con un mercato che conta 385 milioni di euro e segna un +3,7%, secondo gli ultimi dati Iri.

Adatta agli intolleranti al lattosio e ai consumatori che hanno scelto di non mangiare derivati animali, Maciotta, come tutti gli altri prodotti della gamma, è biologica, naturalmente priva di glutine e di soia, ma con in più l’ambizione di porsi come sostituto vegetale alla classica caciotta, di cui ne ricorda la consistenza e la forma.

Maciotta, in tutte le sue declinazioni, è ideale per un aperitivo con gli amici, ma non solo: al naturale si sposa perfettamente a composte e chutney dolci o salati per un fine pasto sfizioso, mentre le sue varianti alle mandorle e noci, al peperoncino, al tartufo, alle mandorle e pistacchio e alla mediterranea sono ottime per arricchire insalate miste o bowl con cereali e verdure, aggiungendo gusto e apporto proteico. Ogni occasione di convivialità è buona per apprezzarle!



Anche Maciotta, come Mandorino e Gran Murgiano, gli altri prodotti a pasta dura di Fattoria della Mandorla, fa parte della gamma dei freschi vegetali, che si possono trovare in vendita nei supermercati della catena NaturaSi.