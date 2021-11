Lyre’s, il leader nel mondo dei distillati non alcolici riceve 20 milioni di sterline per accelerare la crescita

Lyre’s, il leader mondiale nel settore dei distillati analcolici, ha chiuso il round di finanziamenti di 20 milioni di sterline (quasi 24 milioni di euro al cambio attuale), ricevendo una valutazione dell’azienda equivalente a 270 milioni di sterline (oltre i 319 milioni di euro, al cambio attuale) e confermando la posizione di brand più importante al mondo nella categoria no/low alcool.

Fondata nel 2019, ha raggiunto questo obiettivo finanziario in meno di due anni di trading, durante i quali Lyre’s è entrata in più di 60 paesi e si è assicurata partnership con i più importanti distributori di distillati al mondo e con 50 dei più importanti rivenditori. L’azienda sta lavorando per annualizzare 50 milioni di sterline di ricavi entro dicembre (circa 59 milioni di euro).

L’obiettivo di Lyre’s è quello di replicare i distillati più conosciuti e apprezzati in versione non alcolica, conferendo a ciascuno un gusto che sia il più simile possibile a quello dei liquori originali.

La linea dei 14 distillati analcolici in bottiglia, in continua crescita, può coprire ad oggi la ricettazione del 90% dei cocktail più venduti al mondo, ed è stata completata dal recente lancio di una gamma di cocktail analcolici ready-to-drink.

“I Millennials e Generazione Z stanno bevendo meno alcool di qualsiasi generazione precedente, anche se il movimento del bere responsabile va oltre ogni età e barriera culturale. Non stiamo soltanto espandendo la nostra azienda, stiamo facendo crescere l’intera categoria, entrando in territori virtualmente inaccessibili come il Medio Oriente e l’Estremo Oriente” spiega Mark Livings, co-fondatore e CEO Lyre’s. “Il ritmo di crescita a cui stiamo assistendo è eccezionale. Abbiamo iniziato a proporre i nostri prodotti nel 2019 arrivando oggi a vendere una bottiglia ogni 30 secondi. Nel nostro piano attuale, Lyre’s ha l’obiettivo di diventare il più veloce brand indipendente di bevande fino a raggiungere lo status di Unicorn” conclude Livings.

Nell’ultimo anno le vendite globali fuori dai locali commerciali hanno raggiunto i 3.1 miliardi di dollari nelle categorie no/low alcool (291 milioni di dollari in più rispetto all’anno precedente)*. Solo nel Regno Unito, si prevede che questa la categoria merceologica raggiunga un valore di 1.5 miliardi di dollari nel 2025**. Lyre’s continua a guidare la crescita della categoria, per una bassa necessità di capex, forte del fatto di essere stata pioniera in diversi mercati e grazie all’alta scalabilità dei metodi e dei processi produttivi su tutta la gamma.

Il round di finanziamenti è stato guidato da un nuovo investitore, D Squared Capital, insieme a quello già esistente, Morgan Creek Capital Management (primo finanziatore di Alibaba, SpaceX, Lyft, Drizly NinjaVan e Allbirds). Gli altri partner già esistenti, che hanno incrementato le proprie posizioni, sono DLF Venture, VRD Ventures, e Maropost Ventures.

I fondi saranno utilizzati principalmente per il marketing, avendo stabilito un’impronta globale in 60 paesi, così come per aumentare significativamente l’organico, creando più di 50 nuovi posti di lavoro nelle vendite, nel marketing, nella produzione, nella logistica, nel finance e nella gestione dell’e-commerce. Lyre’s continuerà anche a co-investire insieme a diversi partner per espandere la capacità di produzione e soddisfare la domanda in tutte le sue richieste nel Regno Unito, Germania, Australia e Stati Uniti. Lyre’s ha inoltre creato una divisione R&D in collaborazione con Döhler, il gigante della tecnologia per il settore bevande, sviluppando una nuova linea di prodotti leader di categoria e garantendo continua innovazione nel settore in modo tale da permettere che i prodotti rimangano i migliori possibili.

Daniel Grossman, Managing Director di D Squared Capital, ha commentato: “Quello delle bevande no/low alcool è uno dei mercati in più rapida crescita e presenta caratteristiche simili al mercato delle bevande vegetali, dei sostituti della carne e di altre categorie particolarmente care ai consumatori più consapevoli. I prodotti di Lyre’s, sia le bottiglie che la gamma di SKU, già molto premiati hanno dimostrato di essere davvero leader del settore e siamo entusiasti di sostenere i ‘migliori della classe’.”

Mark Yusko, CEO and Fondatore di Morgan Creek Capital Management, ha commentato: “Siamo lieti di essere co-investitore di Lyre’s in questo round di finanziamenti. Abbiamo sostenuto sin dal principio il potenziale del brand e dei suoi prodotti e la capacità di acquisire quote di mercato in questa categoria di consumo, in rapida crescita. Con una presenza ormai solida in 60 paesi, siamo entusiasti di vedere come l’impatto effettivo dell’aumento degli investimenti si sia riversato nelle vendite e nel marketing grazie a questo incremento di capitale”



L’aumento di capitale segna il punto più alto di un anno di grandi cambiamenti per Lyre’s. Dal 2021 ad oggi l’azienda è entrata in 20 nuovi paesi, alcuni di questi molto difficili da penetrare, come il Medio Oriente e la Cina, aggiungendo quattro nuovi e-commerce e 20 grandi retail listing, realizzando la milionesima bottiglia, e sviluppando sei nuovi prodotti tra cui il Pink London Spirit e cinque bevande ready-to-drink.

*Nielsen

**No and Low Alcohol Strategic Study 2021, IWSR Drinks Market Analysis