Tutti i benefici del luppolo (non solo in menopausa!)

Il luppolo è una pianta perenne rampicante della famiglia delle Cannabaceae. Spesso associato alla birra, di cui è il principale ingrediente, il luppolo sostiene molte importanti funzioni del nostro organismo, tanto che, fin dall’antichità se ne conoscono le sue doti terapeutiche. La pianta del luppolo cresce in ambienti freschi e umidi e dà vita a fiori, che formano caratteristiche pannocchie, utilizzati per produrre la birra, distinti in maschi e femmine.

Nei fiori femminili, chiamati coni si concentrano i principi attivi benefici ed è dunque da questi che si parte per ottenere preparazioni e integratori. I principi attivi del Luppolo sono variegati e vanno dai tannini, ai fitoestrogeni, dagli acidi fenolici alla luppolina, fino ai flavonoidi prenilati. Nomi difficili ma con proprietà semplici ed essenziali su molte funzioni del nostro organismo. Tutto sul Luppolo – proprietà e benefici – è reperibile sul sito di VitaVi, la start up tutta italiana che si sta affermando nel mondo degli integratori alimentari per la competenza del suo team e per la rigorosa selezione degli ingredienti alla base dei prodotti proposti. Il magazine on line dell’Azienda, infatti, propone, tra i molti altri, contenuti informativi sul luppolo, mentre nello shop è possibile acquistare integratori a base di luppolo naturale sotto forma di estratto di coni femminili di Humulus lupulus. Si tratta di un estratto di coni femminili di luppolo brevettato sul mercato, che si è rivelato molto efficace nel contrastare i sintomi della menopausa, in particolare le vampate di calore.

Ma quali sono, in pratica, i benefici di questa pianta e quando è consigliata l’assunzione di integratori? In generale, i fitoestrogeni contenuti svolgono un’azione protettiva rispetto a patologie cardiovascolari e arteriosclerotiche, ma soprattutto, mimano l’azione degli estrogeni, andando a colmarne la carenza indotta dalla menopausa. Le donne con più di 45 anni, dunque, possono ottenere grande beneficio dall’assunzione di Luppolo. La luppolina dei flavonoidi prenilati svolge un’azione sedativa, riducendo l’ansia e migliorando l’insonnia e altri fastidiosi sintomi che possono acutizzarsi in menopausa. Se non bastasse, anche il cuoio capelluto gode del beneficio dell’assunzione di Luppolo, favorendo la crescita dei capelli, altro punto dolente delle donne alle prese con il delicato passaggio del climaterio.L’olio essenziale di luppolo vanta notevoli proprietà antibatteriche, mentre i flavonoidi sono degli antinfiammatori naturali, assicurando una protezione indispensabile a tutti, a tutte le età. Infine, va sottolineata l’importanza benefica del luppolo sul buon funzionamento della digestione e sul contenimento dello stress, benefici ottenuti grazie alle proprietà distensive della pianta.