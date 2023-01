L’Uomo Gatto di Sarabanda: “La tv non mi interessa. Ho rifiutato il GF Vip”

Che fine ha fatto l’Uomo Gatto di Sarabanda? Gabriele Sbattella è oggi un cronista sportivo e vive nelle Marche, a Porto San Giorgio. Intervistato su Radio Cusano Campus nella trasmissione “Che Musica Maestro” con Arianna Caramanti e Lele Martinelli, L’Uomo Gatto ha raccontato la sua avventura nei primi anni duemila a Sarabanda noto programma musicale condotto da Enrico Papi e svelato un retroscena sul GF Vip.

Gli anni di Sarabanda

L’Uomo Gatto racconta gli anni d’oro in tv: “Andai a Roma a fare i provini perché sono da sempre un grande appassionato e conoscitore di musica ma quando mi chiamarono perché li superai, stavo per partire per il villaggio turistico in cui lavoravo come animatore quindi dissi inizialmente di no ma poi dopo alcuni mesi mi richiamarono e da quel momento entrai definitivamente a far parte del cast del programma vincendo per tre mesi tutte le puntate, ben 79, fino a quando non fui battuto da Tiramisù a cui lasciai il posto da campione. Quegli anni sono stati bellissimi, partecipare al programma fu divertente ma anche molto stancante, nelle ultime puntate non ero più in forma come all’inizio. Con gli altri campioni capita di risentirmi per gli auguri nelle varie ricorrenze ma non li frequento di persona mentre Enrico Papi non lo vedo da alcuni anni, non l’ho più sentito anche se mi è capitato di seguirlo recentemente in tv nei suoi programmi.”

Il no al Grande Fratello VIP e ai reality show

“Il mondo della tv non mi interessa, non farei mai alcun reality show perché so che mi massacrerebbero nel giro di poco”, ha dichiarato l’Uomo Gatto svelando un retroscena sul GF Vip: “In verità mi è stato anche proposto di partecipare al Grande Fratello ma ovviamente ho detto di no perché l’unica cosa che mi interessa è vivere in pace con la mia fidanzata Elena lontano dalla tv o meglio, se mi chiamano per qualche ospitata in radio o in televisione non dico di no ma di certo non le vado ad elemosinare come fanno molti miei colleghi. Non farei nemmeno programmi tipo Temptation Island che non seguo, non mi piace e con la mia fidanzata abbiamo obbiettivi diversi da questi, non reggerei là dentro. In compenso però ho scritto un libro “Te lo ricordi l’uomo gatto?” in cui racconto della mia esperienza a Sarabanda ma soprattutto del prima, quindi dei provini, del mio lavoro di animatore turistico, dei viaggi a Roma per partecipare al programma etc… Poi ho anche dei nuovi progetti in cantiere ma non posso svelare nulla anche perché sono molto scaramantico!”