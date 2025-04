Dopo l’annuncio di licenziamenti nella fabbrica in cui lavora, Dario, anima i suoi colleghi e guida la protesta.

La sua missione è frenata dalla malattia del padre Mario, ex militante degli anni ’70, che Dario accudisce in casa con l’aiuto della compagna Simona. Il confronto con l’anziano genitore che lo ha educato ad un’ideologia ormai superata, lo mette davanti ad un bivio: proseguire le proteste o accettare l’offerta dei suoi capi? Con un figlio in arrivo, Dario compirà la sua scelta.

VOTA

“L’ULTIMO SOGNO“

Videomessaggio di Davide Maria Marucci

SCHEDA

TITOLO L’ULTIMO SOGNO DURATA 20’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA DAVIDE MARIA MARUCCI GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE ARTAS FILM E DAVIDE MARIA MARUCCI PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO LAZIO OPERA PRIMA Sì LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SCENEGGIATURA FRANCESCO SCULCO E DAVIDE MARIA MARUCCI SOGGETTO FRANCESCO SCULCO E DAVIDE MARIA MARUCCI TEMATICA DEL CORTO LAVORO, DISUGUAGLIANZE, SCONTRO GENERAZIONALE, FAMIGLIA