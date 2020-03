iorestoacasa: l’iniziativa ‘social’ di Lucia Gravante de “Il Collegio”

In questo particolare momento di disagio a causa del Coronavirus, l’attrice Lucia Gravante, meglio conosciuta come la sorvegliante del celebre serial tv su Rai2, “Il Collegio”, ha deciso di scendere in campo con un’iniziativa davvero importante.

La Gravante ha aperto un profilo Instagram, il primo e vero rispetto a tanti fake che riportano il suo nome e quello del suo personaggio. La “sorvegliante” parla ai giovani, si confronta con loro, ha un ruolo diverso rispetto agli insegnanti: resta sempre una figura autoritaria, ma acquisisce autorevolezza grazie a un rapporto privilegiato con gli studenti.

Ecco perché Lucia, di fronte all’inosservanza di molti di loro, nel rispetto delle regole previste dal DPCM, per combattere il possibile contagio da Coronavirus, raccomanda a loro il più totale rispetto delle normative.

Lucia Gravante, con il suo fare calmo, forte e perentorio, racconta ai ragazzi quanto è importante, in un momento come questo, stare a casa. Questa iniziativa, studiata assieme a Piera Sorrentino, autrice con cui lei collabora, rientra a far parte di #iorestoacasa.

Il canale in poche ore ha ottenuto decine di migliaia di follower, e migliaia e migliaia di like e visualizzazioni. Ogni giorno, dal profilo @lucia.gravante.official, la mitica Lucia interagisce con i suoi fan, con i visitatori e con tutti quelli che la amano. Per cercare di trovare soluzioni al tempo, e cercare di rispettare le disposizioni del Decreto Legge. Lucia “sorveglia” tutti.

