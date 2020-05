“Equatore”: il terzo singolo di Luca Guidi estratto dal suo album “Sudoku”

“Equatore” è il terzo singolo di Luca Guidi estratto dal suo primo album solista “Sudoku” (LEGGI ANCHE: “Sudoku”: il nuovo album di Luca Guidi). Si tratta anche del terzo videocapitolo della pentalogia musicale “Sudoku/I giorni senza” del regista Guido Celli: la pentalogia è iniziata con i primi due singoli “Tutto quello che hai” e “Portami via”, continua con “Equatore” e finirà con “Preghiera” e “Sudoku”.

“A Luca mi accomuna un certa tenacia nel tentare risposte – dichiara il regista – e con il suo album, soprattutto attraverso le cinque canzoni che ho scelto di vestire d’immagini (di abitare), ho capito che la risposta che Luca stava tentando gli era stata stimolata dalla medesima domanda che da un po’ di tempo mi torturava”.

La pentalogia si chiama “Sudoku/I giorni senza” perché “Sudoku” è il titolo del disco di Guidi, mentre “I giorni senza” il titolo del poema di Guido: entrambi cercano di rispondere alle interrogazioni e agli interrogativi che un miracolo così terribile come l’Amore Assoluto pone. “SUDOKU – continua Celli – perché la soluzione non è data, va cercata, giocata, sperata. Ma l’Amore, ci ricorda Luca, ci rende il risultato inavvicinabile: il sudoku del disco, l’Amore, è insolubile, irrisolvibile, inservibile. I GIORNI SENZA, perché un’indagine seria è possibile solo in mancanza del corpo del reato”.

I primi due videocapitoli avevano per protagonista Giuliana Morano e coprotagonista il paesaggio della Murgia, mentre in “Equatore” troviamo Jessica Belletti e Fondi, la sua piana e il suo lago.

“Con Giuliana – conclude – ho lavorato nell’arco di un paio di settimane, un po’ al giorno. Con Jessica ho fatto tutto in cinque ore, legandomi ai pantaloni la cassa bluetooth con cui ho diffuso nell’aria, ininterrottamente, la canzone. Se Giuliana era la canzone, Jessica ci è diventata. Le sono grato”.

“Nell’aprirmi la porta di casa Guido mi ha aperto anche una porta di confronto che è facilmente diventato collaborazione – aggiunto Luca – Quello che ho trovato sono risposte diverse alle mie stesse domande e forse per questo non è strano che sia proprio lui a trasformare in video il contenuto di 5 mie canzoni. Così nasce la sua Pentalogia ed io, amico e fan, ne sono orgoglioso”.

Guarda “Equatore” di Luca Guidi:

