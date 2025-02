“L’Ospite Inatteso” di Agatha Christie al Teatro Ciak di Roma: un capolavoro tra mistero e suspense

Il Teatro Ciak di Roma si prepara ad accogliere un classico intramontabile di Agatha Christie: L’Ospite Inatteso, in scena da venerdì 28 febbraio a domenica 30 marzo. Con una traduzione di Edoardo Erba e la regia di Anna Masullo, lo spettacolo promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Un cast d’eccezione per un capolavoro senza tempo

Sul palco un cast di alto livello: Martino Duane, Linda Manganelli, Angiola Baggi, Miriam Spera, Stefano Quatrosi, Sergio Mancinelli, Guido Targetti, Leonardo Caneva e Michele Fasanelli.

Attraverso dialoghi brillanti e personaggi enigmatici, L’Ospite Inatteso affronta temi profondi come giustizia, verità e fragilità umana, immergendo lo spettatore in una spirale di ambiguità, segreti e colpi di scena.

La trama: una notte di mistero in un’isolata dimora gallese

In una casa di campagna avvolta dalla nebbia del Galles, viene rinvenuto un uomo morto, riverso su una sedia a rotelle con un proiettile in testa. Il caso sembra risolto, ma l’arrivo di un misterioso ospite ribalta ogni certezza.

Chi è il vero colpevole? Ognuno dei presenti potrebbe essere responsabile… oppure innocente. In un susseguirsi di verità contrapposte, lo spettatore è trascinato in un gioco di specchi in cui nulla è come sembra.

Biglietti e informazioni

L’Ospite Inatteso sarà in scena per oltre un mese al Teatro Ciak di Roma, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale di puro brivido. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del teatro.