Venezia 77, i beauty look più chiacchierati alla Mostra del Cinema

Riflettori puntati su Venezia 77, primo grande evento globale a riunire il jet set internazionale dopo mesi di appuntamenti virtuali. A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, il red carpet di questa edizione del Festival ha già dato il La a centinaia di migliaia di conversazioni virtuali: Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, ha fatto il punto sulla prima settimana della kermesse cinematografica, analizzando* i post condivisi sui social media per scoprire i look e le tendenze beauty più chiacchierati dell’evento.

Nell’arco della prima settimana di Festival sono stati oltre 170.700 i post relativi alla Mostra del Cinema pubblicati a livello globale. La metà di questi si divide tra Stati Uniti (26%) e Italia (25%), mentre il Regno Unito (8%) risulta essere il terzo Paese per volume di post condivisi al riguardo. I più attivi sul tema #Venezia77 hanno tra i 25 e i 34 anni, seguiti dagli appartenenti alla fascia di età 35-44 anni, e sono per la maggior parte donne (59% degli utenti). Il picco di interazioni su scala mondiale (16%) si è registrato in concomitanza con la cerimonia di apertura, il 2 settembre, quando le star hanno iniziato ad approdare al Lido.

Analizzando gli hashtag correlati ai tweet relativi alla manifestazione, Treatwell ha rilevato come le conversazioni sul tema bellezza siano state tra le protagoniste dei red carpet dei giorni scorsi. A tenere banco sui social media non sono solo i film in concorso e gli outfit delle star: tra gli hashtag di tendenza spiccano anche parole chiave che ruotano al mondo dell’estetica e della cosmesi, tra cui #beauty, #smoothskin, #beautyproduct, #makeup e #skincare.

Venezia 77: le celebrity più chiacchierate sui social

IN ITALIA A LIVELLO GLOBALE 1 Cate Blanchett 1 Tilda Swinton 2 Tilda Swinton 2 Mads Mikkelsen 3 Pierfrancesco Favino 3 Anna Foglietta 4 Anna Foglietta 4 Cate Blanchett 5 Giulia De Lellis 5 Vanessa Kirby

Treatwell ha rilevato che in Italia è la presidentessa della giuria Cate Blanchett a dominare le conversazioni virtuali. L’attrice australiana ha attirato su di sé le attenzioni degli internauti italiani in particolare in occasione della cerimonia di apertura del Festival, non solo per il dejà vu dello splendido abito-cappa indossato sul tappeto rosso, ma anche per il caschetto mosso e biondissimo. L’effetto leggero ma sofisticato dell’hairstyle si rispecchia alla perfezione nel make-up declinato nei toni del nude, dall’incarnato alle labbra – della serie “c’è trucco, ma non c’è inganno” – con un’unica concessione alla matita blu – abbinata al colore dell’abito – nella rima inferiore degli occhi a sottolineare, insieme alle lunghissime ciglia, lo sguardo.

Per Tilda Swinton il Leone d’oro ricevuto in questa edizione del Festival fa coppia con la medaglia d’argento nella top 5 delle star più twittate dagli italiani. La talentuosa attrice britannica ha fatto impazzire i social soprattutto durante il discorso di accettazione del premio alla sua lunga carriera: l’eclettica attrice, avvolta in un completo bicolor a balze, ha stupito con un nuovo colore di capelli, un delicato albicocca. Il taglio corto, amatissimo dalla Swinton, è stato sapientemente spettinato per valorizzare ulteriormente l’inedita sfumatura.

Il terzo gradino del podio spetta a un veterano del cinema italiano, Pierfrancesco Favino, unico uomo nella top 5, che all’evento di presentazione del suo ultimo film ha sfoggiato un outfit grigio e nero in pendant con la chioma folta e scura – con riga laterale e basette sale e pepe – abbinata a baffi e pizzetto importanti e che non passano di certo inosservati.

Appena fuori dalla top 3 la madrina della 77sima edizione della Mostra, Anna Foglietta, che ha ammaliato i social prima con un fresco ma sofisticato wavy bob, illuminato e impreziosito da sapienti schiariture, per poi raggiungere l’apice delle lodi social sfoggiando un lungo abito nero tempestato di cristalli e dalla scollatura profondissima. La figura slanciata risulta ulteriormente valorizzata dalle spalline strutturate e dai capelli raccolti all’indietro, a cui si associa un make-up nude, perfetto contraltare di un outfit audace, ma raffinato.

Chiude la classifica italiana Giulia De Lellis, che ha attirato attorno a sé una fitta conversazione sul tema dalla skin positivity. Gli utenti dei social network hanno detto la loro, infatti, sull’acne dell’influencer, non perfettamente mimetizzata dal fondotinta e messa sotto i riflettori dalla stessa influencer sul proprio account. Oltre alla scelta di richiamare l’attenzione sull’argomento, gli italiani hanno apprezzato in toto il beauty look sfoggiato sul red carpet dalla De Lellis: verticalizzato da un imponente top knot e incorniciato da una cascata di ciocche mosse e completato da smokey eyes nei toni del marrone scuro, sopracciglia definite e labbra glossy ma nude.

Escluse dalla top 5 italiana, ma a loro volta twittatissime, altre due star dello spettacolo: Elodie e Vanessa Incontrada. La cantante romana ha stregato i social addict con un look beauty rock ma al tempo stesso sofisticato: capelli corti e scuri dall’effetto wet e con riga laterale, eyeliner dark, mascara super incurvante e labbra nude, il tutto abbinato a un abito silver dallo spacco vertiginoso. Apprezzatissima anche Vanessa Incontrada in abito rosso monospalla, che ha fatto impazzire il pubblico virtuale con un make-up acqua e sapone, illuminato da un sorriso radioso e incorniciato dai lunghi capelli ramati e con riga centrale lasciati sciolti e mossi.

E oltre i confini nazionali (seppur virtuali)? La classifica delle celebrity più twittate a livello globale rimescola le carte, portando in vetta Tilda Swinton e facendo guadagnare una posizione ad Anna Foglietta, mentre Cate Blanchett scivola al quarto posto. Se, poi, escono di scena gli italiani Favino e De Lellis, fanno il loro ingresso nella top 5 l’affascinante Mads Mikkelsen, approdato al Venezia con una mascherina tricolore, e Vanessa Kirby, fasciata in un abito rosso dalle maniche lunghe. Questo il look dell’attrice britannica che ha fatto impazzire gli internauti: capelli biondi stretti in un tiratissimo chignon da première étoile e make-up nude, che lascia spazio a una spruzzata di deliziose lentiggini e in cui le labbra nude sono bilanciate da ciglia e sopracciglia lunghe e folte.

“Quest’anno l’iconica Mostra del Cinema di Venezia è ancora più speciale del solito, essendo il primo grande evento del jet set internazionale dopo i mesi di lockdown. Negli anni il Festival è diventato non solo un appuntamento imprescindibile per i cinefili, ma anche un vero e proprio specchio delle tendenze, che quest’anno ci siamo divertiti ad analizzare sui social per monitorare i trend che guidano il mercato italiano. Qualunque sia il tipo di look che fa per sé, che sia ispirato a un red carpet o meno, con Treatwell basta un click per realizzarlo, anche last minute: con la loro competenza e professionalità gli esperti di hairstyle ed estetica del network sapranno trasformare in realtà qualsiasi desiderio beauty” commentaChiara Cassani, Senior Communications Manager di Treatwell Italia.

*L’analisi è stata effettuata tramite NetBase Pro prendendo in considerazione i post pubblicati tra il 31.08.2020 e il 07.09.2020.