Dai Måneskin, vincitori di Sanremo 2021, alla co-conduttrice Serena Rossi passando per le cantanti in gara Gaia, Malika Ayane e Noemi.

Ecco le mie pagelle dei look migliori che abbiamo visto sfilare sul palco dell’Ariston nel corso della serata conclusiva del 71° Festival di Sanremo.

Serena Rossi fa il suo ingresso all’Ariston con molta grazia, avvolta da un abito disegnato per lei da re Giorgio Armani. Un modello di abito bustier brillante, attraversato da disegni astratti e fiori. Arricchito da orecchini geometrici e collier rigido a doppio filo. Come sempre solare!

Per completare il viaggio musicale che ci ha accompagnato ogni sera durante il Festival, Achille Lauro canta la sua “C’est la vie”. Nel suo monologo conclusivo, dopo aver ascoltato gli audio originali con gli insulti che gli sono stati rivolti nel tempo, la giacca si apre e l’artista romano resta a petto nudo con delle rose “infilzate” nel petto sanguinante. Le parole hanno un peso… Chapeau!

Una metamorfosi, quella di Noemi, davvero strabiliante! Durante le serate sanremesi abbiamo potuto osservare la rinascita della cantante, in forma come non mai. L’abito della serata conclusiva porta la firma di Dolce & Gabbana. Nulla da aggiungere se non 10 e lode!

Hanno infuocato il palco dell’Ariston con le loro super performance e i look molto audaci e stilosi! I Måneskin trionfano a Sanremo 2021 con un look che celebra il moderno rinascimento rock. Applausi!

La vincitrice di “Amici” 2020, Gaia, per la finale di Sanremo sceglie ancora una volta lo style inconfondibile di Ferragamo: una jumpsuit mini black and white. Rossetto bordeaux e chignon basso da ballerina. Country!

Malika Ayane non sbaglia davvero un look. In queste serate all’Ariston ha alternato dei completi davvero eleganti e raffinati, proprio come il look scelto per la finale: pantaloni maschili e una piccola giacca con ricami jais e collo alla coreana firmato sempre Giorgio Armani. Elegante come nessuna!

Grazie per aver condiviso con me questa bellissima esperienza, che spero sia un punto di ripartenza per tutto il mondo della cultura e dello spettacolo!

#IlDiavolovesteKate

Instagram – Facebook