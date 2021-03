Sanremo 2021, le pagelle dei look migliori della prima serata

Dopo settimane di attese e dibattiti finalmente ieri sera si è alzato il sipario sul 71esimo Festival di Sanremo: un’edizione particolarmente complicata dal punto di vista organizzativa ma fortemente voluta dalla Rai e in primis dal direttore artistico e conduttore della kermesse musicale più amata dagli italiani, Amadeus.

Sanremo 2021, come ogni anno, ci regalerà ottimi look e, c’è da scommetterci, qualche outfit da dimenticare: ecco le mie pagelle sui look promossi per la prima serata.

Per l’esordio nella prima puntata del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha indossato uno smoking con giacca e revers a scialle by Gai Mattiolo che anche quest’anno vestirà il conduttore. L’aggiunta di brillanti ha dato un tocco di luminosità al look così da renderlo glamour e non troppo serio. Buona la prima!

Alessia Bonari, l’infermiera divenuta un simbolo della lotta contro il Covid-19, ha calcato la prestigiosa scalinata dell’Ariston in un magnifico Armani Privé Haute Couture con paillettes rosa carne e preziosi ricami floreali in cristallo ton sur ton. Nulla d’aggiungere: la classe non è acqua!

Total red per Arisa che ha avuto l’onore di aprire la gara dei big. Il look scelto é uno smoking rosso fuoco firmato Maison Martin Margiela abbinato a delle scarpe nere. Ma a incuriosire è soprattutto il particolare accessorio ferma capelli color argento scelto dalla cantante. Un look d’impatto!

La coppia Fedez-Michelin é apparsa molto emozionata ed unita sul palco dell’Ariston. La cantante, per la loro prima esibizione, ha scelto un super completo sofisticato by Miu Miu caratterizzato da pantaloni neri a vita alta, abbinati a uno scintillante top con le maniche trasparenti e il décolleté ricoperto di tanti cristalli. Per quanto riguarda Fedez, un completo scuro altrettanto elegante, con un camicia colorata dallo style inconfondibile by Versace. Una bella accoppiata!

I Maneskin si sono esibiti sul palco del festival come delle vere rockstar! il look studiato per loro in ogni minimo dettaglio dallo stylist Nick Ceriani con Etro è decisamente ad effetto. Anche qui non poteva mancare una spruzzata di lustrini e strass. Che carica ragazzi!

Ha fatto il suo ritorno sul palco dell’Ariston anche la cantante Annalisa con un look da lasciare senza parole! L’outfit dell’artista é composto da un vestito a giacca nera con scollatura profonda davvero sexy firmato Blumarine. Per concludere in bellezza dei sandali rossi alla schiava… Sexy lady!

Vi aspetto domani con le pagelle sui look migliori della seconda serata!

#IlDiavolovesteKate

Instagram – Facebook