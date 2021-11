“LOL: Chi ride è fuori”, il cast della seconda stagione

Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni: Prime Video ha svelato oggi i nomi dei dieci comici che saranno protagonisti della seconda stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, il comedy show dei record Amazon Original Italiano.

I dieci protagonisti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. La seconda stagione del comedy show in sei episodi “LOL: Chi ride è fuori”, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022.



Dopo lo straordinario successo della prima stagione divenuta velocemente il titolo più visto di sempre su Prime Video in Italia, “LOL: Chi ride è fuori” torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nello strenuo tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, ciascuno con il proprio stile comico: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro, in una lotta all’ultimo sketch, senza esclusione di colpi.



Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei comici, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.



“Il successo globale del nostro format Amazon Studios, LOL, è stato travolgente” ha dichiarato Georgia Brown, head of European Amazon Originals, Amazon Studios. “Ad oggi, LOL: Chi ride è fuori è la nostra serie originale italiana di maggior successo, quindi siamo felicissimi di offrire ai clienti una seconda stagione con un nuovo incredibile gruppo di talentuosi comici italiani”.



“LOL: chi ride è fuori torna con un cast estremamente ambizioso e diversificato, affiancando alcuni senatori della comicità a nuove leve e outsider del divertimento”, ha affermato Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. “La prima edizione è stata molto più di un successo televisivo, rivelandosi un vero e proprio fenomeno sociale; oltre alla straordinaria viralità sul web, alcune delle gag e dei momenti cult del programma sono entrati nelle conversazioni comuni degli italiani, nelle famiglie, nelle scuole e persino negli ambienti di lavoro. La nostra più grande soddisfazione è aver realizzato un prodotto trasversale e pop senza aver rinunciato alla qualità produttiva, una sfida molto complessa soprattutto per un programma comico, genere con il quale non è facile soddisfare un pubblico così vasto e variegato. Per questa seconda edizione la voglia di sperimentare passa anche attraverso la scelta di un cast di concorrenti equamente suddiviso tra donne e uomini, per infrangere ogni cliché sulla comicità. Grazie al nostro partner produttivo Endemol Shine Italy che sposa la filosofia degli Amazon Studios di alzare sempre l’asticella. Grazie anche a Fedez che ha creduto da subito in LOL e che non vediamo l’ora di ritrovare come host e arbitro affiancato da Frank Matano, che tanto ci ha fatto ridere nella prima edizione. Un ringraziamento va anche a Mara Maionchi, che questa volta non ha potuto essere dei nostri, ma che siamo certi sarà una delle nostre più grandi fan”.



“Il successo della prima stagione di LOL: chi ride è fuori è stato strabiliante,” ha affermato Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy. “Tra tormentoni, meme, post sui social, frasi entrate nel linguaggio comune, LOL ha raggiunto quella popolarità che si pensava fosse ancora esclusiva della tv generalista, dimostrando come anche un programma in streaming, se fatto bene, può raggiungere chiunque: tutti ne parlavano, in un passaparola senza fine. La freschezza del programma, i volti che ne hanno fatto parte, l’essere disponibile su una piattaforma d’eccellenza come Prime Video, hanno decretato la nascita di un vero e proprio fenomeno. La forza di LOL sta nel tipo di comicità immediata che propone, capace di far ridere tutti, senza alcuna distinzione. E’ un formato solido, immediato e semplicissimo, perfetto per chi fa il mestiere del comico. In questi mesi, c’è stata un’attesa incredibile per la seconda stagione. Ed eccoci qui, nuovamente al fianco di Prime Video che ringraziamo per il suo costante lavoro di valorizzazione della produzione e dei talenti locali. Abbiamo messo insieme un cast formidabile, trasversale e variegato, che non vediamo l’ora di vedere all’opera. Un grazie di cuore a Mara Maionchi per il fondamentale contributo che ha dato allo show lo scorso anno e un in bocca al lupo a Frank Matano che, nella veste inedita di “arbitro”, affiancherà Fedez in questa nuova avventura”.



Questa nuova produzione è un adattamento della popolare serie giapponese Amazon Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto che trascina dieci comici in una “battaglia di risate” a porte chiuse. Un format replicato con grande successo in esclusiva su Prime Video in dieci paesi nel mondo, con serie Amazon Original prodotte, oltre che in Italia e Giappone, anche in Messico, Australia, Germania, Francia, Spagna, India, Canada, e Brasile. I protagonisti della prima stagione, prodotta in Italia e disponibile in esclusiva su Prime Video dal primo aprile 2021, sono stati Elio, Caterina Guzzanti, Lillo Petrolo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackak, Michela Giraud e Luca Ravenna.