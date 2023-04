Un uomo Europeo di nome Mark in viaggio in Sud Africa. Dopo aver conosciuto Mbali, Mark chiude un accordo per trovare un rene, la storia segue con manipolazioni, ricatti, e traffico di organi su minori.

“LITTLE BROKEN BODIES“

Videomessaggio dei registi Federico Ancillai e Nqobile Khumalo

SCHEDA

DURATA: 15’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: FEDERICO ANCILLAI – NQOBILE KHUMALO

ETÀ: 32 – 30

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: KOMOREBI PICTURES

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALO-AFRICANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: LAZIO

OPERA PRIMA: Sì

LINGUA ORIGINALE: INGLESE – ZULU

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: FABRIZIO ANCILLAI

SOGGETTO: FABRIZIO ANCILLAI

TEMATICA DEL CORTO: DISUGUAGLIANZE SOCIALI

CAST ARTISTICO:

Federico Ancillai (Mark) Nqobile Nunu K.H (Mbali) Shinaya Di Stefano (Lungile)

CAST TECNICO:

Federico Ancillai (regia) Fabrizio Ancillai (sceneggiatura, soggetto) Nqobile Khumalo (regista)