“L’Isola dei Famosi” 2021, tredicesima puntata: Ignazio Moser nuovo concorrente

Giovedì 29 aprile in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Questa sera Ignazio Moser entrerà ufficialmente in gioco: farà parte del gruppo dei primitivi o degli arrivisti?

Dopo il rifiuto di Gilles Rocca nel corso dell’ultima puntata, Francesca Lodo avrà una nuova occasione per affrontare il bacio in apnea e provare a vincere un piatto di pasta.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Quattro i concorrenti al televoto: chi tra Manuela Ferrera, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo verrà salvato dal pubblico? Tra gli ospiti in studio anche Cecilia Rodriguez, fidanzata del nuovo naufrago Ignazio Moser, e Giulia Salemi.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 3 maggio.