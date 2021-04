“L’Isola dei Famosi” 2021, undicesima puntata: stasera 4 nuovi ingressi

Oggi, giovedì 22 aprile in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Nella puntata di stasera sbarcheranno a Cayo Cochinos 4 arrivisti: 4 nuovi concorrenti disposti a tutto pur di scalzare gli attuali abitanti dell’Isola dalle loro posizioni. Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò daranno subito del filo da torcere al gruppo, diventando per loro una vera spina nel fianco.

Uno dei naufraghi affronterà la “prova dell’eroe“: dovrà andare oltre tutti i suoi limiti e battere il record stagionale della prova del fuoco per vincere un lauto banchetto da condividere con i compagni di avventura. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Tre i concorrenti al televoto: chi tra Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma verrà salvato dal pubblico?

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 26 aprile.