Linforaduno, tutto pronto per la X edizione: appuntamento il 5 giugno al Pantheon

Torna la decima edizione dell’evento annuale “Linforaduno” che si svolgerà come di consueto nella splendida Piazza del Pantheon a Roma, domani 5 giugno.

Anche quest’anno, come i precedenti anni, ci saranno durante la giornata scuole di ballo e artisti vari che si esibiranno a sostegno delle iniziative che portiamo avanti, nonché per sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di midollo osseo e del sangue.

La manifestazione inizierà alle ore 15 e terminerà alle ore 19 e avrà, come sempre, lo scopo di raccogliere fondi che serviranno a supportare e sostenere i pazienti malati di linfoma e le loro famiglie. Ci saranno due postazioni: una con un Dj (lato Via della Rotonda) e una per la raccolta fondi e informazioni (lato Via della Minerva).

Come ogni edizione la manifestazione ha il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, CONI, AIL e ADMO. Il presentatore dell’evento sarà Cristiano Chindamo. Inoltre come relatori interverranno Anna Milici in qualità di Presidente dei Linfoamici Odv ed un volontario Admo.

Linfoamici Odv è un’associazione di volontariato nata e formata da pazienti ed ex pazienti malati di linfoma. Opera su tutto il territorio nazionale aiutando e supportando chi sta ancora lottando contro questa malattia ad affrontare il lungo percorso di guarigione.

Sul sito web https://www.linfoamici.it/è possibile trovare tutte le informazioni riguardo le nostre iniziative, nonché la partecipazione e la vicinanza del mondo dello sport e dello spettacolo alla nostra associazione.