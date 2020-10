‘#365abbracci – La rinascita’: il calendario benefico 2021 di Linfoamici

Come da tradizione, anche quest’anno sono stati selezionati 12 stupendi scatti fotografici che compongono il calendario 2021 dell’associazione Linfoamici intitolato “#365abbracci – La rinascita”. Il calendario è stato presentato in anteprima nazionale nell’ambito della XV edizione della Festa del cinema di Roma presso lo spazio Regione Lazio in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.

L’evento, moderato dalla giornalista Alessandra De Tommasi, ha visto la partecipazione di due testimonial dell’edizione 2021 del calendario – Tosca D’Aquino e Flora Canto – insieme alla presidente di Linfoamici Anna Milici e Simona Fontana per Blundental Clinique, sponsor ufficiale de calendario 2021.

I 12 bambini protagonisti

L’edizione 2021 del calendario è ricca di tanti volti del mondo dello spettacolo, musica e sport che hanno voluto dare il loro sostegno all’associazione Linfoamici posando con 12 piccoli eroi sopravvissuti al cancro: Azzurra Lamberti, Paolo Guarnieri, Mattia Toti, Alessandra Conte, Nicole Sarcona, Gabriele Niro, Paolo Giovanni Niro, Marta Andreoni, Zoriana Stryhun, Cristian Daniel Corcoz, Graziella Grillo e Gabriele Cirigliano.

Gli amici ‘vip’

Tanti i personaggi che hanno voluto abbracciare l’iniziativa e posare davanti all’obiettivo di Fabrizio Cestari: Sonia Bruganelli, Daniele De Rossi, Lorella Boccia, Carolina Di Domenico, Flora Canto, Tosca D’Aquino, Dino Abbrescia e Susy Laude, Caterina Balivo, Michela Quattrociocche, Licia Nunez, Gigi D’Alessio e Marco Morandi.

Il calendario – realizzato presso l’America Palace Hotel con il sostegno di Bludental Clinique – sarà disponibile per l’acquisto sul sito www.linfoamici.it dal primo novembre.