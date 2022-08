Rai1, il 13 e 20 agosto appuntamento con lo speciale ”Linea Verde 100”: Convertini alla ricerca dell’elisir di lunga vita

Un programma interamente dedicato al tema della longevità che non poteva trovare ambientazione migliore dell’isola dei centenari: la Sardegna. Questo, e tanto altro ancora, sarà “Linea Verde 100”. Nel corso delle due puntate, che andranno in onda su Rai1 il 13 e 20 agosto alle ore 12.20, Beppe Convertini racconterà storie di uomini e donne che sembrano aver trovato l’elisir di lunga vita.

Viaggiando per la Sardegna, ed in particolare nella “blue zone” che dalla Barbagia arriva al mare dell’Ogliastra, Convertini incontrerà i massimi esperti italiani della materia ma, soprattutto, raccoglierà dalle persone comuni le loro preziosissime “ricette per vivere a lungo” che rappresentano uno stile di vita apprezzato in tutto il mondo e dal quale prendere ispirazione.

Oltre a ”Linea Verde 100”, Beppe Convertini continua il sul viaggio con “Azzurro – Storie di mare”, in onda ogni domenica alle ore 9.40, sempre sulla rete ammiraglia della TV di Stato.

“Linea Verde 100” è un programma di Lucia Gramazio scritto con Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci, Beppe Convertini, Roberto Pinnelli e con Raffaella De Gregorio, Sacha Lunatici e Susanna Lasconi. A firmare la regia del format prodotto da Showlab è Daniele Carminati.