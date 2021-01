Rai1, ‘Linea Verde’: anticipazioni della puntata del 24 gennaio

Domani, domenica 24 gennaio alle ore 12.20 su Rai1, nuovo appuntamento con ‘Linea Verde‘.

Dalla sede di una Cooperativa Agricola situata alle porte di Roma, fra la Via Pontina e la Via Laurentina, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ci guideranno in un viaggio fra l’agro romano, la campagna tipica dei dintorni capitolini, e la pianura pontina, fino ai borghi arroccati sui primi rilievi dei Monti Lepini. Dalle produzioni tipiche della stagione tardo autunnale alle bellezze storiche e architettoniche di paesi antichi, dal sogno cooperativo di un gruppo di agricoltori visionari ad alcune specialità enogastronomiche laziali, come la mozzarella pontina e la ramiccia di Norma.

Una finestra sorprendente su una regione che, dal punto di vista storico e turistico, non annovera solo le bellezze dell’Urbe ma una serie di località, storie e personaggi tutti da scoprire.