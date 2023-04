“L’imprenditore e gli altri”: questa sera, alle 21, nuovo appuntamento su Cusano Italia TV

Questa sera, lunedì 24 aprile 2023, alle ore 21, torna l’appuntamento con “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre), il programma interamente dedicato alla politica, all’economia e al mondo imprenditoriale, ideato da Stefano Bandecchi e condotto da Gianluca Fabi.

Gli ospiti

Come sempre, tanti gli ospiti attesi nel salotto di quello che si è affermato negli anni come uno dei programmi di attualità più interessanti e intraprendenti della televisione italiana. Anche questa settimana i temi non mancheranno: da migranti e lavoro al termovalorizzatore di Roma passando per il progressivo aumento della denatalità.

Nella prima parte di puntata interverranno Aldo Cursano (Fipe Confcommercio), Tania Scacchetti, segretaria confederale CGIL – responsabile politiche politiche dell’immigrazione e seconda generazione, e il Prof. Maurizio Ambrosini, sociologo delle migrazioni Università Statale di Milano. Poi la puntata proseguirà con Massimo Cupello Castagna – Presidente e Amministratore Delegato di CFS Europe, Susanna Spafford, avvocato esperta di questioni ambientali e rappresentante di “Tutti per Roma”, e Alessandro Lepidini, Comitato No Inceneritore Santa Palomba. Si parlerà poi di denatalità con Elena Bonetti, deputata Italia Viva e già ministra per le pari opportunità e la famiglia, Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Ass. Familiari, e la Dott.ssa Antonella Guarneri, Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e condizioni di vita – Istat. Infine, spazio al punto stampa e sondaggi rispettivamente con Marco Antonellis, giornalista retroscenista politico, e BiDiMedia.

Per vedere “L’imprenditore e gli altri”

Tv: Canale 264 del digitale terrestre

Streaming: www.cusanoitaliatv.it

