Elisabetta Gregoraci lancia la sua prima linea di Lipgloss: un nuovo capitolo beauty per la showgirl

Elisabetta Gregoraci, da anni volto amato della televisione italiana, firma un nuovo capitolo della sua carriera lanciando una linea di Lipgloss che punta a diventare il must-have dell’estate 2025. Un progetto personale e curato nei minimi dettagli, che celebra il Made in Italy e l’eleganza che da sempre contraddistinguono la showgirl calabrese.

Quattro nuance per quattro messaggi di stile

I Lipgloss by Elisabetta Gregoraci sono disponibili in quattro tonalità brillanti, ognuna ispirata a una delle passioni dell’artista. Ogni colore è accompagnato da un messaggio simbolico, scelto dalla stessa Gregoraci per raccontare la propria visione della femminilità:

Biscotto – Delizioso fuori, dolce dentro

– Delizioso fuori, dolce dentro Tulipano (rosa) – Luminosa con eleganza

(rosa) – Luminosa con eleganza Peperoncino – Audace per lasciare il segno

– Audace per lasciare il segno Cioccolato – Intenso ed irresistibile

Texture leggera e formula Made in Italy

Pensati per accompagnare ogni momento della giornata con comfort e stile, i Lipgloss vantano una formula leggera e brillante, perfetta per valorizzare la bellezza naturale durante i mesi estivi. “Il Lipgloss è il prodotto beauty più presente nelle borsette delle italiane. Una vera coccola per le labbra” racconta Elisabetta Gregoraci.

Un progetto che guarda al futuro

“Ho voluto immergermi in un progetto così diverso e al quale pensavo da tempo” aggiunge la showgirl. “Sono sicura che sarà solo il primo step di un progetto molto più grande nei prossimi anni.”

Dove acquistare i Lipgloss di Elisabetta Gregoraci

La collezione è disponibile in esclusiva presso le profumerie Ideabellezza e online su www.ideabellezza.it.