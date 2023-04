Lo scopo di quest’opera è la sensibilizzazione, è un tentativo di sprone a porre più attenzione al fenomeno dell’immigrazione con tutte le sue relative disuguaglianze.

La disuguaglianza di non poter vivere una quotidianità esente da guerre per esempio, oppure quella di condurre una vita in povertà estrema, o ancora una routine composta da disperazione, che spesso spinge a fare gesti estremi, come ad esempio quello di affrontare un mare aperto con mezzi fatiscenti, accrocchi di barconi…

“LIBERO“

Videomessaggio del cantautore Jimmy Ingrassia

SCHEDA

DURATA: 3’45’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2015

REGIA: MARCO GALLO

ETÀ DEL REGISTA: 35

CANTANTE: JIMMY INGRASSIA

ETÀ DEL CANTANTE: 42

CATEGORIA: OVER 35

AUTORE TESTI: JIMMY INGRASSIA

AUTORE MUSICHE: JIMMY INGRASSIA, FRANCESCO MUSACCO

PRODUZIONE: STEEL ROSE RECORDS E GIANCARLO INGRASSIA ALIAS JIMMY INGRASSIA

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE DEL SOCIALCLIP: LAZIO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

BLOCCO TEMATICO: IMMIGRAZIONE

CAST ARTISTICO:

Philippe Boa (Attore protagonista Jimmy Ingrassia (Attore co-protagonista)

CAST TECNICO:

Alessia Cialfi (Assistente set) Simona Gallo (Assistente set) Francesco Musacco (Arrangiatore/produttore artistico) Fabrizio Palma (Corista)