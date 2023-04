Giulio e Antonella sono separati ed hanno una figlia, Desyrèe. Giulio non vuole che sua madre Eleonora e la sua ex moglie si frequentino e cerca di imporre con rabbia il suo volere. Desyrèe scopre che sua nonna ha delle pinne da quando era bimba e che erano state da lei reinventate come scarpe da danza magiche. Chiede alla nonna di regalargliele perché vuole la felicità. Giulio guarda dei disegni di Desy e comprende…

“LE PINNE MAGICHE“

SCHEDA

DURATA: 16’35’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: ENZA LASALANDRA

ETÀ: 59

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: ENZA LASALANDRA

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: PIEMONTE

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: ENZA LASALANDRA

SOGGETTO: ENZA LASALANDRA

TEMATICA DEL CORTO: STEREOTIPI DI GENERE

CAST ARTISTICO:

Gerardo Cardinale (Giulio) Roberta Belforte (Antonella) Romana Milocchi (Eleonora) Franco Barbero (Filippo) Giorgia Zavatteri (Desyrèe) Ginevra Castagnozzi (nonna Eleonora da bimba) Debora Zocco, Federica Farruggia, Botta Bruna, Zocco Cesare (Comparse adulte) Mya Colacchio, Giorgia Di Canio, Emma Di Canio, Alessandro Micci, Melissa Micci, Melissa Castagnozzi (Comparse bimbi)

CAST TECNICO:

Walter Tulmen Corrado (Direttore della fotografia e operatore di camera) Francesca Riccardo (Fonico di presa diretta) Andrea Zelano (Assistente) Federica Farruggia (Trucco e parrucco) Enza Lasalandra (Regia, sceneggiatura e montaggio)