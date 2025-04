Il brano approfondisce il ruolo fondamentale della comunicazione nelle relazioni, evidenziando come parole e silenzi possano creare connessioni o, al contrario, distanze emotive. L’ascolto empatico vengono presentati come elementi essenziali per comprendere l’altro in modo profondo. La comunicazione, non solo come scambio di informazioni, diventa un ponte emotivo capace di rafforzare i legami, alimentando fiducia e intimità. Sincerità e amore possono trasformare le dinamiche relazionali.

VOTA

“LE PAROLE“

Guarda il videomessaggio di Yona

SCHEDA

TITOLO LE PAROLE DURATA 2’30’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA ALESSIO D’ANGELI CANTANTE YONA AUTORE TESTI GIOVANNI SPADARO AUTORE MUSICHE GIOVANNI SPADARO PRODUZIONE ALESSIO D’ANGELI PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL SOCIALCLIP ABRUZZO OPERA PRIMA Sì LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI BLOCCO TEMATICO COMUNICAZIONE NELLE RELAZIONI