Arriva LattoZero: l’app che rivoluziona la vita degli intolleranti al lattosio

Sempre più italiani convivono con l’intolleranza al lattosio: secondo le stime, il 50% della popolazione adulta è coinvolta. Per questo nasce LattoZero, l’app pensata per rendere più semplice e sicura la vita di chi, per motivi di salute, deve evitare il lattosio – soprattutto quando mangia fuori casa.

Cosa fa LattoZero?

LattoZero è un’app gratuita disponibile in Italia e all’estero, che permette di trovare ristoranti, bar e pasticcerie lactose free grazie a una mappa interattiva e a un elenco aggiornato. Che tu sia a casa, in viaggio o in pausa pranzo, in pochi clic puoi individuare le migliori opzioni per un’alimentazione senza lattosio.

Una community attiva e una guida completa

LattoZero è più di una semplice app: è una vera e propria community di persone intolleranti al lattosio, che si aiutano a vicenda. Gli utenti possono segnalare nuovi locali, recensire le esperienze e contribuire all’espansione della rete.

All’interno dell’app, c’è anche un blog ricco di articoli firmati da medici e nutrizionisti, con consigli pratici per vivere al meglio l’intolleranza, suggerimenti di viaggio e approfondimenti sul tema.

Vivere l’intolleranza senza rinunce

LattoZero aiuta milioni di italiani a non rinunciare al gusto e alla socialità, offrendo soluzioni rapide, sicure e condivise. È disponibile per smartphone e consultabile anche via web.

Info e contatti