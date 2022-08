Latinos Chicago Awards: Osvaldo Supino ”Artista rivelazione dell’anno”

Continuano i riconoscimenti internazionali per Osvaldo Supino. L’artista italiano indipendente tra i più premiati e apprezzati all’estero ha appena aggiunto un nuovo premio alla sua lunga lista. Proprio ieri sera Osvaldo Supino ha ricevuto l’ambito riconoscimento “Revelación Internacional del Año” ai Latinos Chicago Awards. Una soddisfazione importante tutta tricolore, perché ancora una volta l’artista è il primo Italiano a partecipare e vincere in un contesto oltre oceano.

I premi, quest’anno alla settima edizione, sono istituiti da Zonika Radio, una delle emittenti latine più popolari negli Stati Uniti e celebrano ogni anno i talenti che più si distinguono nella comunità Latina.

“Sono onorato e immensamente felice di ricevere questo premio” – ha dichiarato Osvaldo in collegamento virtuale – “Oggi è il mio compleanno e questo è davvero il regalo più grande che potessi ricevere. Dal primo giorno mi avete fatto sentire sempre di più parte della vostra comunità e far parte di questa famiglia mi commuove molto. Grazie per il vostro amore, per il vostro sostegno, per il vostro rispetto”.

Il premio arriva in un periodo d’oro per il cantante che solo qualche mese fa ha ritirato a Miami il premio “Mejor Nuevo Artista” agli Hispanic Celebrities Awards.

“Sono consapevole che la musica pop, specialmente con influenze dance, nel nostro Paese non va per la maggiore, e che cantando in inglese e spagnolo in Italia ho sempre fatto più difficoltà – dichiara Osvaldo – “ma affermarsi ed essere apprezzati per chi si è davvero, per me ha un valore molto più grande di qualsiasi altra cosa conquistata a tavolino”. Sarà per questo che l’artista è anche un volto rappresentativo importante per la lotta ai diritti LGBTQ+ ed è stato scelto da VEVO ITALIA come testimonial della campagna Pride di quest’anno.

Osvaldo, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Gold“, anche in versione spagnola “Lo Hare Por Mi“, è attualmente impegnato in un tour live europeo di successo che ha già toccato Germania e Svezia: “Tornare sul palco dopo 3 anni e un periodo per me un po scuro è stata una grande sfida. Ma dalle prime prove ho capito che era la terapia di cui avevo bisogno. Tutto l’amore che sto ricevendo dal pubblico, data dopo data, mi sta dando una forza gigante”.

Ad oggi Osvaldo Supino è senza dubbio uno degli artisti italiani indipendenti più premiati e riconosciuti all’estero con il record di 3 nomination ai BT Digital Music Awards nel suo palmarès, 2 LAIFFA Awards, 2 Nichelclip Awards, 1 Premio Mei Artista Rivelazione, Premio Unicef, 1 Renaissance Award e collaborazioni con alcuni dei produttori pop più quotati a livello mondiale tra cui Tempo Stokes, Scott Robinson e Ferras. Un vero e proprio pioniere per gli artisti italiani indipendenti nel mondo che, tra le altre soddisfazioni ricevute negli ultimi anni può contare sul plauso di alcuni dei media internazionali più autorevoli come la CNN, Miami Herald, NY Times, Vogue Francia e Univision.

Guarda il video della premiazione: