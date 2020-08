Da oggi, venerdì 28 agosto, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “Latina”, il nuovo atteso singolo di Emma Marrone, scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust.

Sempre da oggi è online il videoclip del brano, girato dai Bendo, Lorenzo Silvestri e Andrea Santattera, per la Maestro Production.

“Latina” è “solo una canzone” che profuma di libertà… la stessa libertà che emerge attraverso le istantanee che accompagnano il video del brano, in cui Emma si mostra ironica e spensierata, senza alcun filtro, con l’unico intento di riuscire a far sorridere ed emozionare con la sua musica. Emma presenterà “Latina” per la prima volta live al pubblico il 2 settembre all’Arena di Verona durante i Seat Music Awards 2020 – un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo – in diretta in prima serata su RAI 1.

“È stato molto divertente e intenso lavorare con questi due giovani registi, Andrea e Lorenzo dei Bendo, e insieme in questo video abbiamo tirato fuori le parti più ironiche e anche quelle più dolci di me – racconta Emma – Era da tanto tempo che non mi sentivo così libera e così sicura nel voler esprimere quello che provo veramente in questo momento della mia vita. Voglio ridere e far sorridere la gente, perché la musica serve anche a questo“.

Emma tornerà live a maggio 2021 con il suo tour nei palazzetti, inizialmente previsto ad autunno 2020.

Guarda “Latina” di Emma: