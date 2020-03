L’ASSEDIO, puntata dell’11 marzo 2020: anticipazioni e ospiti

Domani, mercoledì 11 marzo in prima serata sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), andrà in onda una nuova puntata de L’ASSEDIO.

A seguito delle misure varate dal Governo in materia di contenimento e gestione del Covid –19 diversi ospiti interverranno in collegamento. Daria Bignardi intervisterà il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’economista Carlo Cottarelli e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano. Inoltre ospiti del programma l’attrice e scrittrice Lella Costa, la giornalista Marianna Aprile, lo scrittore Paolo Cognetti e l’attore comico Saverio Raimondo.

Parteciperà alla puntata Michela Murgia.

