I “meninos de rua” sono minori che si ritrovano a vivere e lavorare in spazi pubblici, bambini abbandonati in strada che formano bande, creano un proprio gergo, occupandosi anche di piccoli furti e di prostituzione.

Le cause sono spesso legate a disgregazione sociale, miseria, mancanza di pubblica istruzione. Ma anche motivi interni al nucleo familiare, quali violenza domestica, abusi vari (sessuale, fisico, emotivo) e negligenze, o la dipendenza dei genitori da alcool e sostanze stupefacenti.

VOTA

“LASCIA CHE UN BIMBO CRESCA“

Videomessaggio dell’autore Alberto Zeppieri

SCHEDA

DURATA: 3’42’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2021

REGIA: MARIO LUCIO SOUSA MENDES

ETÀ DEL REGISTA: OVER 35

CANTANTE: MARIO LUCIO SOUSA MENDES

ETÀ DEL CANTANTE: OVER 35

CATEGORIA: OVER 35

AUTORE TESTI: ALBERTO ZEPPIERI

AUTORE MUSICHE: MARIO LUCIO SOUSA MENDES

PRODUZIONE: MAREMUSICA (BRASILE) E NUMAR UN (ITALIA)

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: BRASILIANA – ITALIANA

OPERA PRIMA: Sì

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

BLOCCO TEMATICO: DISUGUAGLIANZE SOCIALI

CAST ARTISTICO:

BAMBINI BRASILIANI E CAPOVERDIANI “MEMINOS DE RUA” (PROTAGONISTI) MARIO LUCIO SOUSA MENDES (CANTANTE, MUSICISTA, COMPOSITORE, ATTORE E REGISTA)

CAST TECNICO:

ALBERTO ZEPPIERI (RESPONSABILE E DIRETTORE ARTISTICO DEL PROGETTO) ROBERTO CETOLI (INGEGNERE DEL SUONO) KARIN MENSAH (VIDEO EDITOR)